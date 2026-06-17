「相変わらずセクシー」45歳・小野真弓、美谷間あらわなオフショットに反響続々「刺激的」「お美しいお胸」
俳優の小野真弓（45）が15日、自身のインスタグラムを更新。「本日発売の週刊大衆さんの表紙を飾らせて頂いております」と報告し、撮影オフショットなどを投稿した。
【写真】「相変わらずセクシー」美谷間あらわな撮影オフショットを公開した小野真弓
撮影している様子や、自撮りショットなど4枚をアップ。「馬子にも衣装のわたくし」と自虐しつつも、美しいデコルテと谷間がチラリとのぞく衣装姿を披露した。
この投稿にファンからは、「きれいです」「刺激的で魅力いっぱい」「惚れちゃいます」「相変わらずセクシー」「ずっと変わらないですね」「お美しいお胸」「昔と変わらずセクシーで美しく眩しいです」などの反響が寄せられている。
【写真】「相変わらずセクシー」美谷間あらわな撮影オフショットを公開した小野真弓
撮影している様子や、自撮りショットなど4枚をアップ。「馬子にも衣装のわたくし」と自虐しつつも、美しいデコルテと谷間がチラリとのぞく衣装姿を披露した。
この投稿にファンからは、「きれいです」「刺激的で魅力いっぱい」「惚れちゃいます」「相変わらずセクシー」「ずっと変わらないですね」「お美しいお胸」「昔と変わらずセクシーで美しく眩しいです」などの反響が寄せられている。