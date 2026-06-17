比嘉愛未・松島聡・真矢みきら「ファーストクライ 母子救命救急班」クランクイン「このチームだったら絶対良い作品を作れる」【コメント】
【モデルプレス＝2026/06/17】7月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（毎週水曜よる10時〜）。主演を務める比嘉愛未をはじめとするメインキャスト陣がクランクインを迎えた。
【写真】比嘉愛未、40歳迎えナチュラルな姿
舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。聖フィオナ病院で「母子救命プロジェクト」に関わるメインキャスト陣の撮影が行われたのは、同病院の大会議室で、産婦人科医・光井明希（比嘉）が未受診妊婦を受け入れたことについての是非が問われるシーン。しかし、肝心の光井はいたって飄々としている。そんな中、院長・神谷玲子（真矢ミキ）から、未受診などのリスクを抱えた妊婦を無償で受け入れる「母子救命プロジェクト」の構想が発表される。突然の神谷の発表に、産婦人科専攻医・永坂海斗（松島聡）をはじめ、その場にいる全員が動揺する。
多くの出演者とエキストラが一堂に会して行われたこの日の撮影。現場全体が和気あいあいとした雰囲気に包まれる中、キャスト陣がクランクインの感想や本作への意気込みを語った。（modelpress編集部）
今日は不思議と緊張せず、自然にクランクインを迎えられたような気がします。「このチームだったら絶対良い作品を作れる、大丈夫だ」という強い確信をこの時点で抱けたので、これからの撮影がすごく楽しみです。台本を読んで「光井明希はとても魅力的なキャラクターだな」とすぐに大好きになりました。すごく人間味がある人だと思うので、（芝居の面で）思いっきり遊んでいきたいと思います。命の誕生の瞬間には様々な医療従事者の方が関わっていて、その方々の手助けがあってこそ、今ここに存在できていると思うので、そんな“命の現場”のリアルな雰囲気をしっかりとお届けできたらと思っています。是非楽しみにしていてください。
緊張して現場に入ったんですけど、皆さんが温かく迎えてくださって、自然にお芝居ができたかなと思っています。それぞれの役柄やキャラクター像も見えてきたので、すごく撮影が楽しみになってきました。永坂はどちらかというと、周りの環境や他の人の言葉に影響を受けて心が動いていくキャラクターなので、そんな永坂の成長を自分自身も楽しみに演じていきたいと思っています。
緊張しました！台本で読んでいたイメージよりも、現場にいる方の人数が倍くらい多かったので、なかなかしびれるものがありました。周りからは、全く緊張しているようには見えないと言われましたが…有難いことです（笑）。命を預かる現場の物語なので、改めて今日襟が正される思いで始まりました。皆様も放送を楽しみにお待ちいただけたらと思います。
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◆比嘉愛未主演「ファーストクライ 母子救命救急班」
舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。聖フィオナ病院で「母子救命プロジェクト」に関わるメインキャスト陣の撮影が行われたのは、同病院の大会議室で、産婦人科医・光井明希（比嘉）が未受診妊婦を受け入れたことについての是非が問われるシーン。しかし、肝心の光井はいたって飄々としている。そんな中、院長・神谷玲子（真矢ミキ）から、未受診などのリスクを抱えた妊婦を無償で受け入れる「母子救命プロジェクト」の構想が発表される。突然の神谷の発表に、産婦人科専攻医・永坂海斗（松島聡）をはじめ、その場にいる全員が動揺する。
◆比嘉愛未（光井明希役）コメント
今日は不思議と緊張せず、自然にクランクインを迎えられたような気がします。「このチームだったら絶対良い作品を作れる、大丈夫だ」という強い確信をこの時点で抱けたので、これからの撮影がすごく楽しみです。台本を読んで「光井明希はとても魅力的なキャラクターだな」とすぐに大好きになりました。すごく人間味がある人だと思うので、（芝居の面で）思いっきり遊んでいきたいと思います。命の誕生の瞬間には様々な医療従事者の方が関わっていて、その方々の手助けがあってこそ、今ここに存在できていると思うので、そんな“命の現場”のリアルな雰囲気をしっかりとお届けできたらと思っています。是非楽しみにしていてください。
◆松島聡（永坂海斗役）コメント
緊張して現場に入ったんですけど、皆さんが温かく迎えてくださって、自然にお芝居ができたかなと思っています。それぞれの役柄やキャラクター像も見えてきたので、すごく撮影が楽しみになってきました。永坂はどちらかというと、周りの環境や他の人の言葉に影響を受けて心が動いていくキャラクターなので、そんな永坂の成長を自分自身も楽しみに演じていきたいと思っています。
◆真矢ミキ（神谷玲子役）コメント
緊張しました！台本で読んでいたイメージよりも、現場にいる方の人数が倍くらい多かったので、なかなかしびれるものがありました。周りからは、全く緊張しているようには見えないと言われましたが…有難いことです（笑）。命を預かる現場の物語なので、改めて今日襟が正される思いで始まりました。皆様も放送を楽しみにお待ちいただけたらと思います。
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