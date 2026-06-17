「2026 FNS歌謡祭 夏」M!LK×宝塚歌劇団 花組、ILLIT×CUTIE STREET、佐野勇斗×ダイアモンド☆ユカイ…第3弾アーティスト＆豪華コラボ解禁
【モデルプレス＝2026/06/17】7月1日に放送される、相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（18時30分〜3時間半の生放送）。新たに第3弾アーティストが発表された。
【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会
先日、出演アーティスト第2弾としてBE:FIRST、FRUITS ZIPPER、TWSら10組を解禁したが、今回は第3弾としてILLIT、宝塚歌劇団 花組、DISH//、M!LKら7組を解禁。宝塚歌劇団5組の中で最も歴史と伝統のある花組から、トップスター・永久輝せあを筆頭に、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとの5人が『FNS歌謡祭』に登場。先日開催された日本最大級の国際音楽祭『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞など5部門で受賞し、今、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍するM!LKとヒット曲『好きすぎて滅！』をコラボ。『FNS歌謡祭』でしか見ることができない2組の豪華コラボレーションに注目だ。
SPEEDとしてのデビューから30周年を迎える島袋寛子は、SPEEDの代表曲『STEADY』『ALIVE』『Body＆Soul』をNiziU（MAYA、RIKU、NINA）、番組初登場の礼真琴、ME:Iの3組とそれぞれコラボレーション。このほか、郷ひろみとJuice=Juiceは、『GOLDFINGER’99』と“足上げダンス”がSNSで話題の『盛れ！ミ・アモーレ』のラテンナンバー2曲をコラボ。夏の暑さを吹き飛ばすような熱いステージを届ける。
ILLITとCUTIE STREETは日韓“かわいい”コラボが実現。お互いの代表曲『Almond Chocolate』と『かわいいだけじゃだめですか？』を披露する。さらに、増田貴久（NEWS）、ELAIZA、佐野晶哉（Aぇ! group）の3人が名曲『WINDING ROAD』を、渋谷龍太（SUPER BEAVER）とアイナ・ジ・エンドが『Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜』をコラボレーションする。
7月3日公開のディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』で、新キャラクター“スマーティー・パンツ”役の声優・佐野勇斗（M!LK）が、シリーズのテーマソング『君はともだち』をダイアモンド☆ユカイとのコラボで初披露。最新映像と共に『トイ・ストーリー』の世界を楽しめる。
今年も『FNS歌謡祭』ならではの豪華コラボレーションや名曲カバーなど、特別な企画満載でお届けする3時間半となっている。（modelpress編集部）
アイナ・ジ・エンド
★ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★ダイアモンド☆ユカイ
★宝塚歌劇団 花組
★DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
★NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
★M!LK
モナキ
緑黄色社会
★礼真琴
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◆M!LK・ILLITら「FNS歌謡祭」出演決定
先日、出演アーティスト第2弾としてBE:FIRST、FRUITS ZIPPER、TWSら10組を解禁したが、今回は第3弾としてILLIT、宝塚歌劇団 花組、DISH//、M!LKら7組を解禁。宝塚歌劇団5組の中で最も歴史と伝統のある花組から、トップスター・永久輝せあを筆頭に、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとの5人が『FNS歌謡祭』に登場。先日開催された日本最大級の国際音楽祭『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞など5部門で受賞し、今、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍するM!LKとヒット曲『好きすぎて滅！』をコラボ。『FNS歌謡祭』でしか見ることができない2組の豪華コラボレーションに注目だ。
ILLITとCUTIE STREETは日韓“かわいい”コラボが実現。お互いの代表曲『Almond Chocolate』と『かわいいだけじゃだめですか？』を披露する。さらに、増田貴久（NEWS）、ELAIZA、佐野晶哉（Aぇ! group）の3人が名曲『WINDING ROAD』を、渋谷龍太（SUPER BEAVER）とアイナ・ジ・エンドが『Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜』をコラボレーションする。
◆佐野勇斗、ダイアモンド☆ユカイと「トイ・ストーリー」コラボ
7月3日公開のディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』で、新キャラクター“スマーティー・パンツ”役の声優・佐野勇斗（M!LK）が、シリーズのテーマソング『君はともだち』をダイアモンド☆ユカイとのコラボで初披露。最新映像と共に『トイ・ストーリー』の世界を楽しめる。
今年も『FNS歌謡祭』ならではの豪華コラボレーションや名曲カバーなど、特別な企画満載でお届けする3時間半となっている。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト一覧 ★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
★ダイアモンド☆ユカイ
★宝塚歌劇団 花組
★DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
★NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
★M!LK
モナキ
緑黄色社会
★礼真琴
【Not Sponsored 記事】