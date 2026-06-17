ワールドカップ中北米大会で日本代表は14日（日本時間15日）、一次リーグF組の初戦のオランダに臨み、2−2で引き分けて勝ち点1を手にした。これまで準優勝3度の強豪に対し、2度リードを許しながらも追いつき、ドローに持ち込んだわけだから、上々の滑り出しと言って良いだろう。この試合、攻守の中心としてフル出場し、終了間際の89分に値千金の同点ゴールを決めたのがMF・鎌田大地（29＝クリスタルパレス）である。日本チームを窮地から救った鎌田だが、その来し方を振り返ると、決してエリートとは言えないという。4年前、鎌田の実父は「週刊新潮」の取材にその苦難の過去と、息子から貰った“プレゼント”について秘話を明かしている。以下、それを再録し、エースの原点を振り返ってみよう。

鎌田大地選手

（「週刊新潮」2022年11月7日号を一部編集の上、再録しました。記事中の肩書きや年齢は当時のものです）

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祖母の家での“事件”

「うちの大地は決して順調なコースを歩んできたわけではありませんでしたね」

と実父が語るのは、チームの命運を握る、MFの鎌田大地についてである。父・幹雄さんが言うには、

「大地は愛媛生まれで3歳の時にサッカーを始めました。すぐに熱中しましたが、小学校6年生の時、JFAアカデミー福島の選考試験を受け、最終審査で落選してしまった。本人はショック。中学ではガンバ大阪のジュニアユースに誘われ、入団することにしたんです」

12歳にして親元を離れ、大阪・岸和田にあった母方の祖母の家に住むことになった。しかし、初めての経験で“事件”は起こる。

「軽いホームシックになってしまったんです。おばあちゃんも預かる責任を感じ、親身になってくれていたんですが、中2のある日、妻に“もう面倒を見切れない”と電話をしてきたことがありました。僕も大阪に行って話し合いをしましたよ。おばあちゃんが言うには、あいさつしても“うん”としか返事をしない、野菜を出してもきちんと食べないと。お弁当の中におでんを入れたのに、それを友達に見られるのが恥ずかしいと言って帰ってくるということもあり、いろいろたまってしまっていたんでしょう。よくある思春期の衝突ですね」

ユースに進むことができず…

この中学時代、鎌田はけがに見舞われたこともあり、高校進学の際にはガンバユースに進むことができなかった。

「これも本人は大ショックでした。ただ、大地には将来、欧州チャンピオンズリーグで勝てるチームで活躍するという明確な目標があった。だからこそ、そこに向けて自分なりに努力し続けることで挫折を乗り越えられる力が自然と身に付いていたのかなと思います」

その通り、鎌田は進学した京都・東山高校での活躍が認められ、卒業後、サガン鳥栖に入団。5年前（＝2017年）にドイツへ飛び、フランクフルトで主力に。日本代表にも招集され、司令塔の役割を担うようになった。

大きなプレゼント

苦労をかけた親への感謝も忘れず、

「最近は大きなプレゼントがありまして……」

と幹雄さんが続ける。

「兵庫県内に、家を建ててくれたんです。今年（＝2022年）完成し、家族で暮らしていますよ」

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この記事の後、鎌田は2022年のW杯カタール大会で全試合に出場し、チームのベスト16入りに大きく貢献する。所属チームもフランクフルトから、セリエAのSSラティオを経て、プレミアリーグのクリスタルパレスへ迎えられ、ここでもまた主力選手として活躍し、今W杯に至るのだ。

上記記事の取材時に、父・幹雄さんは、こんなエピソードも披露している。

「大地がプロ契約した際には、私と妻にペアのロレックスの時計をプレゼントしてくれました。一緒に入っていた手紙には、今までの感謝と、これからもサッカーを見るのを楽しみにしていてというようなメッセージが記されていた。本当に感動しました」

そして、今オランダ戦で、前回大会では成し遂げられなかったW杯初得点をマーク。両親にとって、これもまた最高のプレゼントとなったに違いない。

デイリー新潮編集部