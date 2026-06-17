6月15日、テレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」にサッカー解説者の松木安太郎氏が出演。日本対オランダ戦の結果を振り返った際、「今日勝ちましたけど」と口にしてしまった。しかし、これは多くの日本人の“本音”だったかもしれない。日本は2対2で引き分けたが、あまりに劇的な試合展開に、まるでオランダに勝ったかのような錯覚に誰もが陥ったからだ。

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同じ解説者のセルジオ越後氏も「よく追いついたとは思います。ただ、勝ったわけではありません。オランダとの実力差を考えれば大きな勝ち点1ですが、ここで浮かれてはいけません」と言う。

オランダ戦で殊勲の同点弾を決めた中村敬斗

「日本がオランダより格下のチームであることをしっかりと自覚し、入念な準備を積み重ねてきたからこそ、格上オランダを相手にドローへ持ち込むことができたと言えます。相撲に喩えると、横綱のオランダは万全の取り口で9割9分、勝利を手中に収めるはずでした。格下の日本は土俵際に追い詰められ、もう後がありません。ところが最後の最後で鮮やかなうっちゃりを決めたのです。同体で引き分けになったとはいえ、観客は歓声を上げて大喜び。座布団も宙を舞った、という感じでしょう」

なぜ横綱のオランダは格下の日本に勝てなかったのか。後半19分にクリセンシオ・サマーフィルが鮮やかなゴールを決めて2対1になった時、多くの日本人は頭を抱えたことだろう。

「ロナルド・クーマン監督は守備的な選手に交替し、守り切って2対1で勝つ戦術を採用しました。あのままオランダ代表が逃げ切っていれば、選手交代は“名采配”、監督は“名将”と高く評価されたはずです」（同・セルジオ越後氏）

“ジャイアント・キリングの精神”

セルジオ越後氏は「一方の森保一監督は2対1で敗れるのも3対1で敗れるのも同じだと考え、選手交代で攻撃的な布陣を選択しました」と言う。

「すると後半44分にセットプレーのチャンスが訪れます。セットプレーは選手がゴール前で対峙しますから、基本的には攻撃側がチャンスを得る確率が上昇します。しかも日本は交替で攻撃的な選手が揃っていました。こうした状況がぴったりとハマり、小川航基選手の見事なヘディングが鎌田大地選手の頭に当たり、オランダゴールに飛び込んだというわけです」

今後の試合日程を日本時間で確認しておこう。次のチュニジア戦は6月21日の午後1時、スウェーデン戦は26日の午前8時にキックオフの予定だ。

FIFAランキングは日本が18位で、チュニジアは45位、スウェーデンは39位となっている。

「オランダはFIFAランキング8位。だからこそ日本は、守って耐えながら少ないチャンスをものにする、いわば“ジャイアント・キリングの精神”で戦う現実的な選択ができました。そして結果的に、2度のビハインドを追いつき、大きな勝ち点1を手にしたのです。しかし今度のチュニジア戦は、まったく性質の違う試合になります」（同・セルジオ越後氏）

日本の力が試される一戦

セルジオ越後氏は「今後3チームがどのような勝敗になるのかは重要な要素ですが、それをひとまず脇に置いて基本的な戦略を考えてみましょう」と言う。

「チュニジアは『自分たちは日本より弱い』と考え、まず守備を固めてくる可能性が高い。つまり日本は、オランダ戦のように相手の攻勢を受け止めるだけではなく、堅く閉ざされた門を自分たちの攻撃でこじ開ける必要があるわけです。しかし、それは果たして可能なのでしょうか？」

セルジオ越後氏は「一方で、スウェーデンはチュニジアとは事情が異なります」と続ける。

「初戦でチュニジアに大勝しており、攻撃陣にも勢いがあります。日本戦で一方的に守りを固めるとは限りません。だからこそ、まず日本が問われるのは次のチュニジア戦です。格下が守りを固めてきた時に、日本が自分たちから試合を動かせるのか。その力が試される一戦になります」

改めてオランダ戦を振り返り、セルジオ越後氏は「オランダ戦での日本代表は点を獲られてリードされると、そこで初めて攻撃的なサッカーに切り替えていました」と指摘する。

問われる攻撃力

「これこそが、格上を相手にした時の“ジャイアント・キリングの基本”とも言える戦い方でしょう。リードしたオランダは逃げ切ろうと引き気味になります。そこに攻撃的なスタイルに変更した日本がプレッシャーをかける。受けに回ったオランダのディフェンス陣にほころびが生じ、そこを突いていくという作戦です」（同・セルジオ越後氏）

この戦法はオランダが相手だからこそ成功を収めた。しかし次のチュニジア戦では「守りに守りを重ねる相手チームの突破口を開く」必要性がある。

オランダを相手に、しかも劣勢の状況から2ゴールを決めたことから、「日本代表の攻撃力は飛躍的に向上している」と絶賛する声は多い。

だが、セルジオ越後氏は「チュニジア代表との対戦だと何度も何度も日本代表がシュートを放っても、まったく点が入らないという最悪の状況に陥る恐れも充分にあるのです」と警鐘を鳴らす。

一方、日本のスポーツメディアやサポーターも久保建英の負傷交替に強い懸念を示している。試合後は車いすに乗って会場を後にしたことも心配されている。

久保の代わりは？

「確かに心配です。オランダ戦での久保選手は献身的な守備でチームに貢献しました。とはいえ、もし万が一、久保選手がチュニジア戦に出場できなかったとしても日本代表の戦力に深刻な悪影響を与えるとは思いません。久保選手が世界最高レベルのフォワードだったら大変な事態です。しかし良くも悪くも日本代表には『この選手がいないとチームが瓦解する』というほど突出した“個”を持つ選手はいません。三笘薫選手が出場できないと決まった時も不安視する報道が多かったわけですが、蓋を開けてみれば中村敬斗選手が活躍している、という具合です。久保選手の抜けた穴も、必ず誰かが埋めてくれるでしょう」（同・セルジオ越後氏）

デイリー新潮編集部