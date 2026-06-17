◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組 フランス３―１セネガル（１６日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

３大会連続４度目出場のセネガル（ＦＩＦＡランク１５位）が、１次リーグＩ組初戦で２大会ぶり３度目の優勝を狙うフランス（ＦＩＦＡランク３位）に１―３で敗れた。

３４歳のエースＦＷマネ（アルナスル）、ＦＷジャクソン（バイエルン）らが先発。前半２５分には縦パスに走り込んだジャクソンが左足シュートを放ったが、相手ＧＫに阻まれた。

後半の序盤からフランスに攻め込まれ、ＧＫメンディが阻止する展開。同２１分にフランスのエースＦＷエムバペに先制点、同３７分に途中出場のＦＷバルコラに２点目を奪われた。０―２の後半アディショナルタイム５分、セネガルの１８歳ＦＷムバイが得点を挙げ、１点差に迫った。だが、直後にエムバペに３点目を奪われ、１―３で敗れた。

フランスとは、Ｗ杯初出場した２００２年日韓大会の開幕戦で１―０で勝利して以来、２４年ぶりの対決。同大会ではスウェーデンを破って８強入りする快進撃を見せた。その後は２２年カタール大会の１６強が最高成績。今大会は強豪のフランスやノルウェー、イラクと同じＩ組に入ったが、悔しい黒星発進となった。

◆セネガル（３大会連続４度目） ＦＩＦＡランク１５位。Ｗ杯最高成績は２００２年の８強。アフリカ選手権は２０２１年大会で優勝。２４年からパプ・チャウ監督（４５）が指揮。主な選手はＦＷマネ（アルナスル）、ＦＷジャクソン（バイエルン）。アフリカ予選は７勝３分けの無敗で突破。首都ダカール。人口約１６７０万人。