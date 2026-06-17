◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組 フランス３―１セネガル（１６日、ニューヨーク／ニュージャージー競技場）

前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）が、同１５位セネガルを退け白星発進した。０―０の後半２１分にエースで主将のＦＷエムバペ（Ｒマドリード）が先制ゴール。２―１の後半アディショナルタイム６分にこの日自身２点目を挙げ、Ｗ杯通算得点を１４に伸ばしメッシ（アルゼンチン）を抜いて現役最多となった。

前回得点王が初戦から存在感を発揮した。前半はセネガルの守備に手を焼いていたが、後半は徐々にペースをつかんだ。同２１分にオリセのスルーパスに圧巻のスピードで走り込み右足で流し込んだ。Ｗ杯自身通算１３点目は、オリビエ・ジルーが持つ同国代表歴代最多得点記録に並ぶ５７点目。胸の前で両手をクロスしヒラヒラさせるゴールパフォーマンスを披露した。

同３７分には途中出場のＦＷバルコラが２点目を奪った。後半アディショナルタイム５分にムバイ（パリＳＧ）に反撃のゴールを決められた１分後、またもエムバペが右足で約２５メートルの強烈なミドルシュート。Ｗ杯通算１４点目で自国のレジェンド選手フォンテーヌ、メッシを抜いて“爆撃機”ミュラーに並び、歴代最多記録まであと２と迫った。代表通算最多も同国歴代トップに立つ活躍ぶりで、前回２００２年日韓大会の開幕戦で苦杯を喫した相手に雪辱した。

◆Ｗ杯歴代通算得点

（１）１６＝クローゼ（ドイツ）

（２）１５＝ロナウド（ブラジル）

（３）１４＝ミュラー（西ドイツ）、※エムバペ（フランス）

（５）１３＝フォンテーヌ（フランス）、※メッシ（アルゼンチン）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）、ラーン（西ドイツ）