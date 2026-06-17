スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「びわの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「びわの好きな食べ方は？」

・「びわの好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 そのまま 75%
・2位 ゼリー 12%
・3位 ジャム 6%
・4位 コンポート 5%
　
※小数点以下四捨五入

17,920票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ビワのコンポート


【材料】（2人分）

ビワ 6~8個
<煮汁>
  レモン汁 小さじ 1
  ハチミツ 小さじ 1
  アマレット 大さじ 2
  水 200ml
ミントの葉 適量

【下準備】

1、ビワは皮をむく。



【作り方】

1、鍋にビワと＜煮汁＞の材料を入れて火にかけ、煮たったら落とし蓋をして弱火で5〜6分煮る。粗熱を取って冷蔵庫で冷やし、器に盛ってミントの葉を飾る。



(E・レシピ編集部)