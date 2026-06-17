「びわの好きな食べ方は？」＜回答数17,920票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第563回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「びわの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「びわの好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ビワのコンポート
【材料】（2人分）
ビワ 6~8個
<煮汁>
レモン汁 小さじ 1
ハチミツ 小さじ 1
アマレット 大さじ 2
水 200ml
ミントの葉 適量
【下準備】
1、ビワは皮をむく。
【作り方】
1、鍋にビワと＜煮汁＞の材料を入れて火にかけ、煮たったら落とし蓋をして弱火で5〜6分煮る。粗熱を取って冷蔵庫で冷やし、器に盛ってミントの葉を飾る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「びわの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「びわの好きな食べ方は？」
・「びわの好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 そのまま 75%
・2位 ゼリー 12%
・3位 ジャム 6%
・4位 コンポート 5%
※小数点以下四捨五入
17,920票
・2位 ゼリー 12%
・3位 ジャム 6%
・4位 コンポート 5%
※小数点以下四捨五入
17,920票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ビワのコンポート
【材料】（2人分）
ビワ 6~8個
<煮汁>
レモン汁 小さじ 1
ハチミツ 小さじ 1
アマレット 大さじ 2
水 200ml
ミントの葉 適量
【下準備】
1、ビワは皮をむく。
【作り方】
1、鍋にビワと＜煮汁＞の材料を入れて火にかけ、煮たったら落とし蓋をして弱火で5〜6分煮る。粗熱を取って冷蔵庫で冷やし、器に盛ってミントの葉を飾る。
(E・レシピ編集部)