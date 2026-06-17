柄本時生、妻・さとうほなみと交際始めた時期明かす「これは誤解のないよう…」
俳優の柄本時生（36）が、17日までに公開された自身のYouTubeチャンネルに出演。妻・さとうほなみ（36）と交際を始めた時期を明かした。
【写真】台本っぽくておしゃれ！…話題を集めた結婚発表時の書面
動画では、仲の良い賀来賢人（36）と落合モトキ（35）とともに食事をしながらトークを展開。岡田将生（36）に電話をかける一幕もあった。
そんな中、落合は柄本に対し「『錦糸町パラダイス』の時はもう付き合ってたの？」と、柄本がプロデュースし、さとうも出演したドラマ『錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜』に触れながら質問した。
これに共演していた賀来も「俺はなんか途中からおかしいなって正直感じてた。やたら（柄本が）俺とほなちゃんのシーンにいるなって。やたら場を離れようとしないなみたいな」と撮影当時の柄本の様子を振り返った。
続けて「急にほなちゃんとあんまりしゃべらない時期とかもあったの。そこが俺1番怪しいんじゃないかと思って。『あえて距離置いとこうぜ』みたいな口裏合わせがあったって、僕は推測してるんですけど」と話した。
さとうと前から知り合いだったという落合も「『車でほなさん昨日送って』みたいなことを言ってて。現場終わりが一緒だったから」と振り返り「そこでもう俺は、うん、そっか、そっちのタイミングが来たら言いなねって思いながら『へー、そうなんだ』『家近いんだね』みたいな感じで流したけど」と2人の関係性を察していたと明かした。
これに柄本は「名探偵がいるな」と苦笑い。「会話をしなくなったところでお互いの気持ち確かめ合ってます」と告白すると、2人は笑顔に。続けて柄本は「ただ、これは誤解のないよう」と前置きし「僕も真面目な人間ではあるので、一応、お付き合いという形は現場が終わってからです」と交際を始めた時期を明かした。
柄本とさとうは、昨年11月にそれぞれ自身のインスタグラムで結婚を発表。「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります」とつづっていた。
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動画では、仲の良い賀来賢人（36）と落合モトキ（35）とともに食事をしながらトークを展開。岡田将生（36）に電話をかける一幕もあった。
そんな中、落合は柄本に対し「『錦糸町パラダイス』の時はもう付き合ってたの？」と、柄本がプロデュースし、さとうも出演したドラマ『錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜』に触れながら質問した。
続けて「急にほなちゃんとあんまりしゃべらない時期とかもあったの。そこが俺1番怪しいんじゃないかと思って。『あえて距離置いとこうぜ』みたいな口裏合わせがあったって、僕は推測してるんですけど」と話した。
さとうと前から知り合いだったという落合も「『車でほなさん昨日送って』みたいなことを言ってて。現場終わりが一緒だったから」と振り返り「そこでもう俺は、うん、そっか、そっちのタイミングが来たら言いなねって思いながら『へー、そうなんだ』『家近いんだね』みたいな感じで流したけど」と2人の関係性を察していたと明かした。
これに柄本は「名探偵がいるな」と苦笑い。「会話をしなくなったところでお互いの気持ち確かめ合ってます」と告白すると、2人は笑顔に。続けて柄本は「ただ、これは誤解のないよう」と前置きし「僕も真面目な人間ではあるので、一応、お付き合いという形は現場が終わってからです」と交際を始めた時期を明かした。
柄本とさとうは、昨年11月にそれぞれ自身のインスタグラムで結婚を発表。「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります」とつづっていた。