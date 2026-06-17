「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）

広島の斉藤優汰投手（２２）が今季初登板初先発を５回３安打５奪三振１失点で終えた。１５０キロ超の直球を軸に、カーブやフォークなど織り交ぜ、地元北海道の日本ハムを相手に堂々と腕を振った。今季初黒星を喫し、プロ初勝利はお預けとなったものの、存在感を示した登板だった。チームは敗れ、今季の交流戦を５勝１２敗１分けで終えた。

本拠地のマウンドで、斉藤優がまぶしい光を放った。五回２死三塁。水野を高めの直球で押しきり、左飛に打ち取る。「やってきたことしか出せない。とにかく全力で、全力で投げました」。プロ初勝利こそ逃したものの、５回３安打５奪三振１失点と強い印象を残した今季初登板初先発だ。

パワーピッチャーの迫力を見せつけた。初回。先頭・水野を４球連続で直球攻め。最後は１５３キロの剛球で空振り三振に斬った。続く矢沢、水谷にも思い切り腕を振る。２奪三振を含め、三者凡退発進したこの回は、１０球中９球が直球だった。

その後も自身の特長を前面に押し出す。一発がある強打者に対しても、臆することなく腕を振り抜き真っ向勝負。「やっぱり、２軍でも真っすぐをベースでやってきた」。この日の最速は１５５キロ。６４球中、４３球が直球だった。

バッテリーを組んだのは持丸だ。試合前のミーティングを含め、直球が多かった理由を「打者の反応を見ながら、かわしてかわしてになっても、斉藤（優）の良さが出ないというのは、話しました。自分もそう思っていた」と説明した。

開幕は２軍スタート。中継ぎ登板では、思うような結果が出ずに試行錯誤した。実戦から離れ、ブルペンに数多く入ることでフォームを修正。左手の使い方を見直したことで壁ができ、直球の球質が向上した。新井監督は「ナイス投球だった。自信にしてもらいたい」と力を込めた。

反省点もあった。０−０の四回２死三塁。大塚に、三塁線へのバント安打を決められ先制点を許した。「ケアできたと思う。ちょっと油断していた。悔やまれるところ」と右腕。決められたのは、初球の直球。１球目に直球が多いと判断され、狙われた可能性があるだけに、状況を判断しての初球の球種選択を、次回登板での課題とした。

北海道岩見沢市出身の２２年度ドラフト１位。今季初登板の相手は、地元球団だった。「対戦できて良かった」。黒星を喫したものの、１軍で初めて持丸との“道産子バッテリー”でもあり特別な夜となった。

「（直球で）カウントも取れたし、ある程度、コースにも投げられた。自信にしていいかなと思います」。若鯉の台頭は、チームにとって明るい光。悔しさと手応えの両方をかみしめながら、背番号４７は力強く前を向いた。