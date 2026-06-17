上川隆也、2年間の『ゴチになります』で支払った自腹総額を告白「どれだけむしり取られたか…」 まさかの金額に共演者はドン引き「えええ…！」
俳優の上川隆也が、16日放送のTBS系『黄金のワンスプーン！』（後10：00）に出演。かつてレギュラー出演した日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン 』内の『ゴチになります』での支払い総額を明かした。
【写真】VIPチャレンジャーとして8年ぶりに『ゴチ』に復活した上川隆也
この日、ゲストとして出演した上川は進行役の後藤輝基（フットボールアワー）から『ゴチ』での思い出を聞かれると「番組の中でどれだけむしり取られたか…」と冗談交じりに告白した。
番組では敗者が自腹で料理代を支払うことが知られているが、上川は「ここで言うのも何ですけど…88万500円」と2013年1月から14年12月までの2年間の自腹総額をさらりとカミングアウトした。これには宮舘涼太（Snow Man）も「えええ…！」とドン引き。上川は「いまだに返って来やしない…。ガチなんです」と語った。
【写真】VIPチャレンジャーとして8年ぶりに『ゴチ』に復活した上川隆也
この日、ゲストとして出演した上川は進行役の後藤輝基（フットボールアワー）から『ゴチ』での思い出を聞かれると「番組の中でどれだけむしり取られたか…」と冗談交じりに告白した。
番組では敗者が自腹で料理代を支払うことが知られているが、上川は「ここで言うのも何ですけど…88万500円」と2013年1月から14年12月までの2年間の自腹総額をさらりとカミングアウトした。これには宮舘涼太（Snow Man）も「えええ…！」とドン引き。上川は「いまだに返って来やしない…。ガチなんです」と語った。