松本若菜が主演を務める7月期のTBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』のポスタービジュアルが公開された。

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完全オリジナルストーリーである本作は、世界に広がり続ける日本の“かわいい文化”を生み出すキャラクタービジネス業界を舞台に、松本演じる「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・草壁杏奈と、M!LKの佐野勇斗演じる偏屈変人訳ありキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、たった2人で世界的大人気キャラクター誕生を目指す姿を描くラブコメディ。

ハローキティやマイメロディなど世界中で愛されるキャラクターを生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を行い、脚本は『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）の宮本武史が手がける。

第1話では、大手経営コンサル会社・宝来コンサルティングのエースとして第一線で活躍していた草壁杏奈（松本若菜）が、突然「FIRE（早期リタイア）します」と宣言し、退職するところから物語が始まる。悠々自適な生活を満喫するのかと思いきや、実際は生活に余裕がなく、気まぐれに隙間バイトをする日々を送っていた杏奈。ある日、領収書整理のバイトで偏屈で変人なデザイナーの瀬尾深月（佐野勇斗）と出会う。淡々と仕事をこなす杏奈だったが、瀬尾が悪質なクライアントから法外に安いギャラで仕事を引き受けようとしている場面に遭遇し、クライアントの不正を成敗しようとするも大失敗。仕事を失った瀬尾は大激怒し、杏奈は償いのため瀬尾の仕事の手伝いを申し出るが、瀬尾の要望は「大ヒットキャラクターを生み出すこと」というあまりに無謀なものだった。

公開されたポスタービジュアルは、鮮やかなグリーンを基調に、モノクロの2Dイラストを随所に配置したデザインとなっている。松本が2Dイラストのティーカップを手に柔らかな笑顔を披露し、杏奈らしい明るく親しみやすい魅力を表現。一方の佐野は、実際にイラストのポットを頭の上に乗せたユニークなスタイルで撮影に臨み、どこか掴みどころのないクールな表情と相まって、瀬尾の偏屈で個性的なキャラクター性を印象づけている。背中合わせに座る杏奈と瀬尾の姿から、価値観も性格も正反対でちぐはぐな2人の関係性もうかがえるビジュアルになっている。

これらのイラストは合成ではなく、印刷したものを実際に撮影に使用しており、杏奈が手にするティーカップや瀬尾の頭上のポットなど、イラストと実写が一体となり、まるで2人がキャラクターたちの暮らす家にいるような世界観に仕上がっている。さらに、ポスターをよく見ると、窓からこっそりこちらを覗くキャラクターの姿も確認できる。

なお、本作の初回放送日は7月14日に決定した。（文＝リアルサウンド編集部）