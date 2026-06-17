エムバペ２発にバルコラも決めた！ 後半にギアを上げたフランス、セネガルに３−１快勝【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月16日、グループステージＩ組の第１節が開催。フランス代表対セネガル代表の一戦が、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行なわれた。
序盤はフランスがボールを保持し、セネガルは自陣で構える展開。主導権を握るフランスだが、相手のコンパクトな守備の前に攻めあぐねる。
受けに回るセネガルは25分、カウンターから好機を創出。縦パスに抜け出したジャクソンのシュートは、惜しくもポストに弾かれて得点には至らない。
ハイドレーションブレイクを挟み、セネガルも敵陣でのプレーを増やす。45＋６分には、Ｉ・サールがボックス内で決定的なシュートも枠を捉えず。試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、フランスがギアを上げ、52分にオリーセ、57分にエムバペが相手ゴールに迫る。
そして66分、ついに均衡を破る。オリーセのスルーパスに反応したエムバペが、巧みなダイレクトシュートを流し込む。
82分には、ラビオのロングパスからバルコラがループシュートでネットを揺らす。リードを広げたフランスは、90＋５分にエムバイエの得点で１点を返されるも、その１分後にエムバペが強烈なミドルでこの日、２点目をマークする。
このままフランスが３−１で快勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすがフランスの大エース！ エムバペが圧巻２発！
序盤はフランスがボールを保持し、セネガルは自陣で構える展開。主導権を握るフランスだが、相手のコンパクトな守備の前に攻めあぐねる。
受けに回るセネガルは25分、カウンターから好機を創出。縦パスに抜け出したジャクソンのシュートは、惜しくもポストに弾かれて得点には至らない。
迎えた後半、フランスがギアを上げ、52分にオリーセ、57分にエムバペが相手ゴールに迫る。
そして66分、ついに均衡を破る。オリーセのスルーパスに反応したエムバペが、巧みなダイレクトシュートを流し込む。
82分には、ラビオのロングパスからバルコラがループシュートでネットを揺らす。リードを広げたフランスは、90＋５分にエムバイエの得点で１点を返されるも、その１分後にエムバペが強烈なミドルでこの日、２点目をマークする。
このままフランスが３−１で快勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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