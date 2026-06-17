timelesz松島聡が産婦人科専攻医を演じる比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』メインキャスト陣がクランクイン

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの松島聡が出演する、7月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』にて、メインキャスト陣がクランクインを迎えた。

■「皆さんが温かく迎えてくださって、自然にお芝居ができた」（松島聡）

本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“あらたな命”を守り抜くために奮闘する。

撮影が行われたのは、聖フィオナ病院の大会議室で、産婦人科医・光井明希（比嘉愛未）が未受診妊婦を受け入れたことについての是非が問われるシーン。しかし、肝心の光井はいたって飄々としている。そんななか、院長・神谷玲子（真矢ミキ）から、未受診などのリスクを抱えた妊婦を無償で受け入れる「母子救命プロジェクト」の構想が発表される。突然の神谷の発表に、産婦人科専攻医・永坂海斗（松島聡）をはじめ、その場にいる全員が動揺し…!?

多くの出演者とエキストラが一堂に会して行われたこの日の撮影。現場全体が和気あいあいとした雰囲気に包まれるなか、キャスト陣がクランクインの感想や本作への意気込みを語った。

■キャスト陣 クランクインコメント

◎産婦人科医・光井明希役：比嘉愛未

今日は不思議と緊張せず、自然にクランクインを迎えられたような気がします。「このチームだったら絶対良い作品を作れる、大丈夫だ」という強い確信をこの時点で抱けたので、これからの撮影がすごく楽しみです。

台本を読んで、「光井明希はとても魅力的なキャラクターだな」とすぐに大好きになりました。すごく人間味がある人だと思うので、（芝居の面で）思いっきり遊んでいきたいと思います。

命の誕生の瞬間にはさまざまな医療従事者の方が関わっていて、その方々の手助けがあってこそ、今ここに存在できていると思うので、そんな“命の現場”のリアルな雰囲気をしっかりとお届けできたらと思っています。是非楽しみにしていてください。

◎産婦人科専攻医・永坂海斗役：松島聡

緊張して現場に入ったんですけど、皆さんが温かく迎えてくださって、自然にお芝居ができたかなと思っています。それぞれの役柄やキャラクター像も見えてきたので、すごく撮影が楽しみになってきました。

永坂はどちらかというと、周りの環境や他の人の言葉に影響を受けて心が動いていくキャラクターなので、そんな永坂の成長を自分自身も楽しみに演じていきたいと思っています。

◎院長・神谷玲子役：真矢ミキ

緊張しました！ 台本で読んでいたイメージよりも、現場にいる方の人数が倍くらい多かったので、なかなかしびれるものがありました。周りからは、全く緊張しているようには見えないと言われましたが…有難いことです（笑）。命を預かる現場の物語なので、改めて今日襟が正される思いで始まりました。皆様も放送を楽しみにお待ちいただけたらと思います。

■番組情報

日本テレビ系 新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』

7月8日スタート

毎週水曜 22:00～

出演者：比嘉愛未 松島聡 徳永えり 濱正悟 川西賢志郎 優希美青 遠山俊也

・前田敦子・山村紅葉 岡部たかし 真矢ミキ 他

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/firstcry/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/