松本若菜×佐野勇斗が共演！正反対でちぐはぐなふたりの関係性を予感させる『君の好きは無敵』ポスタービジュアル解禁

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7月14日からスタートするTBS系火曜ドラマ『君の好きは無敵』のポスタービジュアルが公開された。

■鮮やかなグリーンを基調に、モノクロの2Dイラストを随所に配置

松本若菜が主演を務め、佐野勇斗と初共演する完全オリジナルストーリー『君の好きは無敵』は、世界中で愛されるキャラクターを長きにわたり生み出し続け、“かわいい”を牽引してきた株式会社サンリオが取材協力。

松本演じる「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・草壁杏奈と、佐野演じる偏屈変人訳ありキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、たったふたりで世界的大人気キャラクター誕生を目指す姿を描く、「かわいい」と「好き」が溢れるポジティブ＆パワフルラブコメディだ。

今回解禁されたポスタービジュアルでは、鮮やかなグリーンを基調に、モノクロの2Dイラストを随所に配置されている。

これらのイラストは合成ではなく、印刷したものを実際に撮影に使用。杏奈が手にするティーカップや瀬尾の頭上のポットなど、イラストと実写が一体となり、まるでふたりがキャラクターたちの暮らす家にいるような世界観となっている。

撮影では、松本が2Dイラストのティーカップを手に柔らかな笑顔を披露し、杏奈らしい明るく親しみやすい魅力を表現。一方の佐野は、実際にイラストのポットを頭のうえに乗せたユニークなスタイルで撮影に臨み、どこか掴みどころのないクールな表情と相まって、瀬尾の偏屈で個性的なキャラクター性を印象づけた。

背中合わせに座る杏奈と瀬尾の姿から、価値観も性格も正反対でちぐはぐなふたりの関係性もうかがえる、本作らしいポップなビジュアルが完成した。

さらに、ポスターをよく見ると、なにやら窓からこっそりこちらを覗くキャラクターの姿が。このキャラクターがいったい何者なのか、今後の展開に注目だ。

■番組情報

TBS 火曜ドラマ『君の好きは無敵』

7月14日スタート

毎週火曜22:00～22:57

製作：TBSスパークル TBS

脚本：宮本武史

プロデューサー：岩崎愛奈

協力プロデューサー：小高夏実（「高」は、はしごだがが正式表記）

演出：竹村謙太郎 府川亮介 渡部篤史 尾本克宏

編成：吉藤芽衣

取材協力：株式会社サンリオ

［出演者］

草壁杏奈：松本若菜

瀬尾深月：佐野勇斗

佐々岡鈴加：小野花梨

小板橋麦：金田 哲（はんにゃ.）

淵野辺廉：中村隼人

川崎玲奈：白本彩奈

◯

小南紀子：島崎和歌子

廣瀬高章：藤井隆

◯

迫田勉：高嶋政伸（「高」は、はしごだかが正式表記）

大三島匠：本郷奏多

門戸鞠子：白石加代子

【第1話あらすじ】大手経営コンサル会社・宝来コンサルティングのエースとして第一線でバリバリ活躍していた草壁杏奈（松本若菜）。しかし、突然「FIRE（早期リタイア）します！」と宣言し、颯爽と退職。 悠々自適な生活を満喫するのかと思いきや、実際のところそこまで生活に余裕はなく、気まぐれに隙間バイトをする日々を送っている。

そんなある日、杏奈は領収書整理の隙間バイトをすることに。依頼主は、偏屈で変人なデザイナーの瀬尾深月（佐野勇斗）。淡々と仕事をこなす杏奈だったが、瀬尾が悪質なクライアントから法外に安いギャラで仕事を引き受けようとしているところに遭遇。

いてもたってもいられず、悪質クライアントの不正を成敗＆瀬尾を救出！ と思いきや、まさかの大失敗。しかも、仕事を失った瀬尾は大激怒。杏奈は償いのため、瀬尾の仕事の手伝いを申し出るが、瀬尾の要望は「大ヒットキャラクターを生み出すこと！」というあまりに無謀なもので…。

■関連リンク

『君の好きは無敵』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/kiminosukihamuteki_tbs/