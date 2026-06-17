　17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比260円安の6万9110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては294.5円安。出来高は1万948枚だった。

　TOPIX先物期近は4008.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比17.36ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69110　　　　　-260　　　 10948
日経225mini 　　　　　　 69100　　　　　-275　　　196708
TOPIX先物 　　　　　　　4008.5　　　　　 +10　　　 13598
JPX日経400先物　　　　　 36285　　　　　+125　　　　 328
グロース指数先物　　　　　 709　　　　　　+5　　　　 354
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース