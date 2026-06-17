日経225先物：17日夜間取引終値＝260円安、6万9110円
17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比260円安の6万9110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては294.5円安。出来高は1万948枚だった。
TOPIX先物期近は4008.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比17.36ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69110 -260 10948
日経225mini 69100 -275 196708
TOPIX先物 4008.5 +10 13598
JPX日経400先物 36285 +125 328
グロース指数先物 709 +5 354
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4008.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比17.36ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69110 -260 10948
日経225mini 69100 -275 196708
TOPIX先物 4008.5 +10 13598
JPX日経400先物 36285 +125 328
グロース指数先物 709 +5 354
東証REIT指数先物 売買不成立
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