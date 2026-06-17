日本テレビは17日、昨年に始まった新たなお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」の決勝戦MCを、昨年に引き続きお笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）と濱家隆一（42）、女優の橋本環奈（27）が務めると発表した。また決勝戦を7月20日午後7時から同局系全国ネットで3時間生放送することも併せて発表した。

優勝賞金1000万円を懸けた決勝戦に進むファイナリスト8組は、この日午後8時30分から生配信される「ダブルインパクト2026 ファイナリスト発表記者会見」の中で発表される。第2回となった今回は2896組が出場。予選1、2回戦、準々決勝を突破した25組が16、17日の準決勝に進出しており、それぞれ「漫才4分」「コント4分」の合計得点で決勝進出を争っている。決勝戦の審査員は後日発表される。

以下は決勝戦MCのコメント。

▼かまいたち・山内 今年もMCをさせていただきます！今年も凄い大会になると思います！当たり前ですが今年もチャンピオンが生まれます！！！ぜひ見てくださいー！

▼かまいたち・濱家 今年もダブルインパクトのMCを務めさせていただくことになりました。初回大会となる前年、漫才とコントの両方を披露するという他に見ない賞レースという事もあり、我々自身もどういう大会になるのか想像がつかない中、ニッポンの社長が初代チャンピオンとなり、素晴らしく面白い大会になりました。今年は少しルール改定もあり、よりパワーアップしたダブルインパクトをご覧いただけるように、全力を尽くしてまいります。7/20は是非、テレビの前で新たなチャンピオンが生まれる瞬間と、橋本環奈ちゃんの可愛さを目に焼き付けてください。

▼橋本環奈 昨年新たに誕生した「ダブルインパクト」の司会を今年も務めさせていただけます事、心からうれしく思いま

す。「漫才」と「コント」。求められる技術や表現、間の作り方まで全く異なる二つの笑いで勝負するこの大会は非常に過酷で、そして挑戦的なコンテストだと昨年痛感しました。第1回では未知の戦いを見守る面白さがありましたが、今年は出場者の皆さんも昨年以上に強い覚悟を持って臨まれると思います。その覚悟がぶつかり合う瞬間を司会として立ち合わせて頂けることをうれしく思いますし、出場者の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮できるような空気作りに努めてまいりたいと思います。第2回「ダブルインパクト」。今年はどんな新しいスターが生まれ、どんな伝説が刻まれるのか。視聴者の皆様と共に私も大いに楽しませていただこうと思います。熱い戦いにぜひご期待ください！

【準決勝に進出している25組】※50音順

あなたとネ、うただ、うちまつげ、蛙亭、カベポスター、かもめんたる、からし蓮根、コットン、今夜も星が綺麗、ザ・プラン9、スタミナパン、セルライトスパ、ゼロカラン、滝音、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、TCクラクション、ドンデコルテ、ナチョス。、ななまがり、ビスケットブラザーズ、フランスピアノ、マイスイートメモリーズ、見取り図、隣人