J1福岡が名古屋から期限付き移籍中のMF椎橋慧也（28）を完全移籍で獲得することが16日までに分かった。すでに合意済み。近日中に正式発表される見通しという。

名古屋から3月下旬に福岡へ期限付きで加入し、11試合に出場した。チームは百年構想リーグで20チーム中19位に終わったが、危機察知能力と球際の強さなど高い守備力を持つ椎橋の加入後は4勝2敗5分け。それまで8試合16失点だった守備も11試合12失点と持ち直し、試合内容も上向きになった。

今オフは岡山FWウェリック・ポポ（24）とサウサンプトンMFオリオール・ロメウ（34）の獲得が決定的。23年まで在籍した名古屋DF三國ケネディエブス（25）の獲得にも乗り出し、26―27年シーズンへ向けて選手層の拡大に動いている。

◇椎橋 慧也（しいはし・けいや） 1997年（平9）6月20日生まれ、千葉県船橋市出身の28歳。市立船橋から16年に仙台入団（当時J1）。21年に柏へ完全移籍し、24年から名古屋でプレー。元U―22日本代表で、19年トゥーロン国際大会ではベスト11。1メートル78、70キロ。右利き。