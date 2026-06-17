歌手の倖田來未（43）が16日、自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルを披露した。

15日の投稿で「息子が断髪式してくれました笑笑」と長男が倖田の髪をカットする写真を披露していたが、この日は「今の髪の毛 こんな感じなりましたー！笑笑」とロングからバッサリとカットして肩上ボブに変身したショットを公開。「こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」とつづり、ストーリーズにも「久々のナナメワケ」と同じ写真をアップした。

第2子妊娠中で、「相変わらずの食欲に怯え」ともぐもぐショットも投稿。

フォロワーからは「激カワです」「斜め前髪のボブもめちゃ似合う！！！」「おピンクかわいい この短さも似合うね！！」「宇宙でいちばんかわいい」「短くなってる 可愛いーーーーーー」「かわいーーー！ お顔ちいちゃいので、ボブがとても似合う」などのコメントが届いた。

倖田はロックバンド「BACK-ON」のKENJI03と2011年に結婚し、12年7月に第1子男児を出産した。今年3月30日に第2子を妊娠したことを発表した。