ホワイトソックス傘下3Aシャーロットの西田陸浮外野手（25）がスポニチ本紙の単独インタビューに応じた。米4年目の今季は初めて3A、メジャーに昇格し、内外野を守れるユーティリティー選手として存在感を発揮。9日に3Aに降格となったが、ここまでの奮闘ぶりを振り返り、現在の思いを語った。（聞き手・柳原 直之）

――6月9日に3A降格。今の率直な思いは？

「楽しかったですね。これからも頑張りたいです。ただ、奥さんには（3Aの本拠地シャーロットとシカゴ間を）“何回も移動させてごめんね”という思いです」

――5月25日に初めてメジャー昇格し、12試合に出場して打率・241、2打点。内外野を守り、右翼手ではデビューから2試合連続補殺を記録した。印象に残った出来事は？

「グラウンドもですし、観客の方々、サポートしてくれるスタッフの方々など、全てが今までに経験がなく、毎日申し訳ない気持ちでした（笑い）」

――プロ4年目の今季はまず4月17日に初めて3Aに昇格。本職の二塁だけでなく、外野も3ポジション全てで出場し、打撃でも安定して結果を残した。

「いろいろな人にめちゃくちゃ質問していました。自分のチームだけではなく相手チームにも。“こういう時どうしてますか？”って。3Aはメジャー経験者が多いので、学ぶことだらけです」

――具体的には？

「投手ごとの狙うゾーン、どうやって逆方向に打つか、一、二塁間を抜くためにどう肘を使うかとか。リハビリで3Aの試合に敵チームで出ていたブレーブスの正捕手マーフィーには、打席の立ち位置も聞きました」

――打撃面でも変化が見えている。

「今は打球角度を意識してます。以前はゴロが多かったけど、5度から20度くらいのライナーを増やそうと。今の野球はOPS（出塁率＋長打率）重視なので、“三振は気にするな”という考え方。2ストライクでも打球を上げにいく。その結果、ヒットゾーンに飛ぶことが増えた」

――体も大きくなった。

「今は72、73キロくらいあります。ドラフト時は60キロもなかったので。重いバットを振って体をつくってきました。でもスピードは落ちてないです」

――グラウンド外では23年に起業した「ワンハネ」社の社長業も忙しい。

「野球留学の配信とかオンライン指導などをやってます。これからはチア留学も始めたいと思ってます。昨オフに結婚した奥さんがチア経験者なので、“米国のチア文化って凄いよね”という話になって」

――夫人の支えが大きい。

「18歳の時に知り合って、マイナーでプレーするようになってからずっと一緒に住んで、食事とか本当に支えてもらってます。おにぎりとかオムライスとか唐揚げとか。日本ぽいご飯を作ってくれるので助かってます」

――お父さま、夫人ら周囲のサポートへの感謝の思いが強い。

「家族や奥さん、奥さんの家族、（ワンハネの）従業員、応援してくれる企業の応援があったおかげで、自分だけの目標や夢じゃないということを毎日思っています。まだファンのためにっていう発言をするには実感がありません。まずは家族や従業員、身近な人たちに喜んでもらえるように生活できたらなと思います」

――22年冬に脳卒中で死去したお母さまもメジャーデビューをきっと喜んでいるはず。

「母は自分が野球をしているのが好きでした。自分には“プロ野球選手になってほしい”とは言っていませんでしたが、父には言っていたそうなので、見せられて良かったです。母には特別に毎日気持ちを伝えています」

――最後に今後の目標を。

「自分なりの目標はありますが、今はまだ心に留めておきたいなと思っています。一日一日生き残れるよう目いっぱいプレーし、いろいろな選手から勉強したいと思います」

《野球留学サポート会社の社長》西田が社長を務める「ワンハネ」社は野球留学や編入のサポートを主な事業としている。1月には千葉県内で米リクルーティングメディア「Five Tool」と連携した野球イベントを開催し、編入時に必要な「プレー動画」を準備する場として企画した。「全員、米国に来てほしいとはしたくない。やる気があっても合わない子もいる」と慎重に言葉を選びつつ、「僕の目標の一つは日本の大学野球が発展すること」と日米双方の野球界の発展を願っている。

【後記】今回のインタビューはオンラインだったが、いつもながら笑いが絶えなかった。謙虚でありながら、前向きで根っからの明るさが持ち味。野球選手であることを忘れそうになるくらい気さくで、人の懐に入るのがうまい。

そんな西田でも「めっちゃ落ち込む時もありますよ」と語るから面白い。励みになるのが「ワンハネ」社で支援している学生たちだ。「連絡を取っていると、僕が打てへんくても、ふてくされてたらあかん、頑張らなあかんなって思うんですよね」。野球を全力で楽しむことが、学生たちの夢と希望につながる。

自身が目立つのは少し苦手で、写真を撮ろうとすると「柳原さんと一緒に写ってるやつでお願いします」とシャイな一面も。闘志あふれるプレーは既にシカゴのファンの心をつかんだ。今回の降格を糧にどんな成長を遂げるのか。今後をまだまだ追っていきたい。（MLB担当・柳原 直之）

◇西田 陸浮（にしだ・りくう）2001年（平13）5月6日生まれ、大阪府出身の25歳。東北（宮城）では甲子園出場なし。卒業後に渡米し、マウントフッド短大に進学。23年にオレゴン大に編入し、同年夏の大リーグのドラフトでホワイトソックスに11巡目（全体329番目）で指名された。ルーキーリーグから順調に結果を残し、4年目の今年5月25日のツインズ戦でメジャーデビューを果たした。1メートル68、73キロ。右投げ左打ち。