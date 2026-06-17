デビュー44年のハワイ出身タレント、母が54歳の若さで他界 2人の娘は現在アメリカ暮らし
タレントの早見優が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
早見優 ＝テレビ朝日提供
デビュー44年で、もうすぐ還暦を迎える早見。16歳のときに発売した「夏色のナンシー」は、今なお多くの人に愛され続けている。還暦を前にますますアクティブになり、今年1月には初となる雪山登山に挑戦。一面の銀世界に感動したという登山の魅力を語る。
2人の娘たちは社会人になり、現在はアメリカで暮らしているが、毎日のように電話がかかってくるそうで、現地を訪れた際の手料理エピソードなど、娘たちが手を離れた現在の「新たな親子関係」も明かす。
ハワイで祖母と母に育てられた早見にとって、54歳の若さで他界した母は親友のような存在だったそうで、自身が母の年齢を越えた今、当時の母に思いを馳せながら、娘たちへ受け継ぎたい「味」について振り返る。
早見優 ＝テレビ朝日提供
デビュー44年で、もうすぐ還暦を迎える早見。16歳のときに発売した「夏色のナンシー」は、今なお多くの人に愛され続けている。還暦を前にますますアクティブになり、今年1月には初となる雪山登山に挑戦。一面の銀世界に感動したという登山の魅力を語る。
ハワイで祖母と母に育てられた早見にとって、54歳の若さで他界した母は親友のような存在だったそうで、自身が母の年齢を越えた今、当時の母に思いを馳せながら、娘たちへ受け継ぎたい「味」について振り返る。