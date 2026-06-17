今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ちょっと不思議でクセになる猫ちゃんの姿。フローリングの上で横になっていた猫ちゃん。そこへ投稿主さんの手がそっと伸びると、猫ちゃんはそのまま床の上をくるくる…。まるでワイパーのように回されていく光景は、たしかに「なかなかにシュールな絵面」です。

しかもこの遊び、どうやら一度きりではないようで、猫ちゃんは毎晩のように回されに来るのだとか。いったいどんな様子だったのでしょうか。投稿はXにて、18.8万件以上表示されるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：フローリングの上で『くるくる回される猫』→あまりにも無抵抗で…シュールすぎる光景】

フローリングの上でくるくる回るゆうちゃん

今回、Xに投稿したのは「みその」さん。登場したのは、猫のゆうちゃんです。

動画に映っていたゆうちゃんは、明るい木目のフローリングの上でごろんと横になっていたそうです。ふっくらしたボディを床に預け、前足を少し伸ばした姿は、すでにかなりリラックスモード。

そこへ投稿主さんが手を添え、ゆうちゃんを床の上でくるくると回転。抵抗する様子はなく、されるがままにくるん、くるんと回っていたのだとか。

その姿は、まるで床掃除中のワイパーみたい。もちろん本人はお掃除をしているつもりではないのでしょうが、あまりにも自然に回され続ける様子に、見ているこちらもじわじわ笑いがこみ上げてきます。

どこか落ち着いた雰囲気で「はい、今日もお願いします」とでも言いたげ。ゆうちゃんにとっては手慣れた日課みたいなものなのかもしれませんね。

毎晩おねだりするほどお気に入り

どうやら、ゆうちゃんはこの遊びがお気に入りな模様。けっこう楽しいみたいで、毎晩のように回されに来るそうです。ゴロゴロとのどを鳴らしながら毎日「回して～」とおねだりするのだとか。

そんな、ゆうちゃんの様子を見たXユーザーたちからは、「ネッコ「好きなようにしなされ…」」「ワイパーだ…」「これは新感覚の遊び方ですね、されるがままでかわいい」などの声が多く寄せられていました。

Xアカウント「みその」さんでは、ゆうちゃんとの楽しくて愛らしい日常が投稿されています。毎晩回されに来るゆうちゃんには、ゆるくて可愛い幸せが詰まっていました。

写真・動画提供：Xアカウント「みその」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。