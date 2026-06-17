熱い視線を感じてカメラを向けた飼い主さん。その後に起きた、猫ちゃんたちの微笑ましすぎる姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は6000件以上の「いいね！」を獲得し「割り込まれてから、ちょっと笑ってますよね」「凛々しいですね～」「猫の嫉妬！」とのコメントが寄せられていました。

【写真：ネコからの熱い視線を感じて『カメラ』を向けたら…次の瞬間→『予想外の展開』】

カメラの前に現れたのは？

Threadsアカウント「Tom salt」に投稿されたのは、カメラの前に割り込んできた猫ちゃんの姿です。

飼い主さんが視線を感じてカメラを向けたところ、最初はシャム虎柄の「さくら子」ちゃんがこちらを見ていたそうです。そのまま撮影を続けたところ、目の前にトラ柄の「寅次郎」くんがぐいっと割り込んできたのだそう。

実はこのとき、飼い主さんはおやつを食べていたそうで、寅次郎くんは「自分ももらえるかな？」と釣られて近づいてきたとのことです。

真剣な眼差しでドアップに写る寅次郎くんと、後ろからそっと見つめるさくら子ちゃんの対比がなんとも微笑ましく、見ているだけで癒やされますね

絶妙な割り込み方にThreadsユーザーからも笑いの声

寅次郎くんの堂々とした登場にThreadsユーザーたちからは「すごいナチュラルに入り込んできてる笑」「後ろの猫さんの、えっ！？みたいな顔」「笑ってしまいました」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「Tom salt」では、投稿者さんの愛猫たちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Tom salt」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。