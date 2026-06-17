事前キャンプでは3か所で練習

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2戦チュニジア戦に臨む。

事前キャンプを行なった地でまたも練習場の変更が決定。前日19日の公式トレーニングが「エスタディオ・ウニベルシタリオ」予定からCFモンテレイのトレーニング施設となった。事前キャンプではピッチ不良のため、二転三転と練習場を転々。勝利すれば決勝トーナメント進出が大きく近づく一戦に向けても試練が待ち受ける。

オランダ戦を2-2で引き分けた森保ジャパン。16日は休息日となった。チュニジア戦に向けての再スタートは17日からとなるなかで、モンテレイではまたも“試練”が待つ。同代表戦に向けた公式練習会場の変更が決定。事前キャンプでは当初予定していたメキシコ1部ティグレスの練習場がピッチ不良で変更を強いられ、計3か所を転々とした。

事前キャンプではDF長友佑都が「若い選手たちが動揺しないように声がけをしたい」と話していた。相次ぐ練習場の変更を乗り越えて、8日にベースキャンプ地のナッシュビルに入った。前日に練習するCFモンテレイのピッチは、事前キャンプの2日目と3日目、U-19日本代表とのトレーニングマッチで使用。“慣れた”地で大一番に向けて調整していく。（FOOTBALL ZONE編集部）