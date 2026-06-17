◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島０―２日本ハム（１６日・マツダスタジアム）

日本ハム・新庄監督は充実の表情で報道陣の前に現れた。広島に２―０で快勝も西武が勝利し、１９年ぶりの交流戦優勝とはならなかった。「初優勝おめでとうございます。西武ライオンズさん。たいしたもんすよね、本当に今年は強くて強くて。素晴らしい優勝だと思います」と、ライバルを素直にたたえた。交流戦は１４勝４敗。約３週間で借金３から貯金７に躍進。３位・オリックスとのゲーム差をなしとした。

価値ある１勝だった。広島への移動にかかる負担を考慮し、打率３割２分９厘、１３本塁打のレイエスを北海道に残留させた。「アイシングと治療させてます。ちょっと守らせて後半に何かあったら」と、両かかとに不安を抱える主砲を遠征に同行させず、リーグ戦再開に備えた。１点リードの７回には、今季先発で６敗と苦しむ達をプロ初の救援で起用。最速１５５キロをマークし、１回２奪三振で完全に抑える投球に、指揮官は「達くん！ あれですよ。１５５（キロ）？ 先発戻った時に、思い出して、このボールを投げてくれたら」。苦しむ２２歳の新たな可能性を見いだした。

１９日からは開幕８連敗中の宿敵ソフトバンクとの３連戦（エスコン）が控える。「ここからが楽しみ。モーレ（レイエス）に爆発してもらいます」と指揮官。悲願のリーグ優勝へ再スタートを切る。（川上 晴輝）