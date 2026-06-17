◆ファーム・リーグ 楽天１―４巨人（１６日・森林どりスタジアム泉）

巨人の浅野翔吾外野手（２１）が１６日、４号ソロを含む２安打１打点の活躍で勝利に貢献した。ファーム・リーグ、楽天戦（森林どり泉）に「７番・左翼」で先発出場。１―１の２回１死の第１打席で、右腕・大内の投じた初球のカーブを捉えた打球は、左翼の防球ネットを直撃する勝ち越し本塁打。「変化球をうまく泳いで打てた感じはあったけれど、まさか入るとは思わなかった。前の２試合（ハヤテ戦）のときは全く手出しができなかったので、そこを出すことができたのは良かった」と汗を拭った。

ここまで２軍で打率３割１分９厘、４本塁打、２２打点の好成績も、直近３戦は無安打。「先週は内容も良くなくて、このままだとまたスランプの時期が長くなってしまうと感じた。いいときと悪いときのバッティングの差を考えたときに、やっぱり逆方向に打ちに行けている方がいい」と練習では徹底的に逆方向へ打ち返し、結果へとつなげた。

今季は５月２３日に今季１軍初昇格。同日から３戦連続でスタメン出場したが、計１０打数１安打。同２８日に２軍降格となった。橋上監督代行は「守備面での向上は明らかにあるが、終盤の僅差で全幅の信頼を置けるかというと難しい。守備面を我慢できるくらいの攻撃力があればまた別」と課題を与え、攻守で奮起を促している。走攻守でレベルアップを誓う若武者は「やってきたことを継続することが大事だし、今日は『引っ張りたい』という自分の欲を捨てた結果。これからも継続したい」。夏以降の巻き返しへ、着々と準備を進める。（加藤 翔平）