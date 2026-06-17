松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』ポスター解禁 正反対の2人が“大ヒットキャラ”誕生に挑む
松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演するTBS系火曜ドラマ『君の好きは無敵』が、2025年7月14日からスタートする。放送開始に先立ち、本作の世界観を表現したポスタービジュアルが公開された。キャラクタービジネス業界を舞台に、“かわいい”と“好き”があふれるポジティブなラブコメディとして描かれる。
【写真】豪華キャスト陣を紹介
本作は、世界中で親しまれるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと制作された完全オリジナルストーリー。松本演じる元コンサルタントの草壁杏奈と、佐野演じる偏屈で個性的なキャラクターデザイナー・瀬尾深月が、大ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。
公開されたポスタービジュアルは、鮮やかなグリーンを基調としたデザインが特徴。モノクロの2Dイラストが随所に配置されており、ティーカップやポットなどのアイテムと実写を組み合わせることで、まるでキャラクターたちの暮らす空間に入り込んだような世界観を表現している。
撮影では、松本が2Dイラストのティーカップを手に柔らかな笑顔を見せ、杏奈の明るく親しみやすい魅力を体現。一方、佐野はイラストのポットを頭上に載せたユニークなスタイルで撮影に臨み、瀬尾の独特なキャラクター性を印象づけた。背中合わせに座る2人の姿からは、価値観も性格も異なる凸凹コンビの関係性もうかがえる。
さらに、ビジュアルには窓からこちらをのぞく謎のキャラクターも描かれており、その正体にも注目が集まりそうだ。
第1話では、大手経営コンサル会社でエースとして活躍していた杏奈が突然FIRE（早期リタイア）を宣言し退職。隙間バイトをしながら生活するなかで、デザイナーの瀬尾と出会う。悪質なクライアントとのトラブルに介入したことをきっかけに、杏奈は瀬尾の仕事を手伝うことになるが、彼から提示されたのは“大ヒットキャラクターを生み出す”という無謀ともいえる目標だった。
共演には小野花梨、金田哲、中村隼人、白本彩奈、島崎和歌子、藤井隆、高嶋政伸、本郷奏多、白石加代子らが名を連ねる。価値観の異なる2人がどのようなキャラクターを生み出し、どのような関係を築いていくのか注目される。
【写真】豪華キャスト陣を紹介
本作は、世界中で親しまれるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと制作された完全オリジナルストーリー。松本演じる元コンサルタントの草壁杏奈と、佐野演じる偏屈で個性的なキャラクターデザイナー・瀬尾深月が、大ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。
撮影では、松本が2Dイラストのティーカップを手に柔らかな笑顔を見せ、杏奈の明るく親しみやすい魅力を体現。一方、佐野はイラストのポットを頭上に載せたユニークなスタイルで撮影に臨み、瀬尾の独特なキャラクター性を印象づけた。背中合わせに座る2人の姿からは、価値観も性格も異なる凸凹コンビの関係性もうかがえる。
さらに、ビジュアルには窓からこちらをのぞく謎のキャラクターも描かれており、その正体にも注目が集まりそうだ。
第1話では、大手経営コンサル会社でエースとして活躍していた杏奈が突然FIRE（早期リタイア）を宣言し退職。隙間バイトをしながら生活するなかで、デザイナーの瀬尾と出会う。悪質なクライアントとのトラブルに介入したことをきっかけに、杏奈は瀬尾の仕事を手伝うことになるが、彼から提示されたのは“大ヒットキャラクターを生み出す”という無謀ともいえる目標だった。
共演には小野花梨、金田哲、中村隼人、白本彩奈、島崎和歌子、藤井隆、高嶋政伸、本郷奏多、白石加代子らが名を連ねる。価値観の異なる2人がどのようなキャラクターを生み出し、どのような関係を築いていくのか注目される。