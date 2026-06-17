「全国ご当地アナウンサー大賞」放送 2800万回再生大バズリアナ、インスタ警察アナら集結
きょう17日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後7：00〜後9：00）では、「全国ご当地アナウンサー大賞」2時間スペシャルを放送する。若手からベテランまで同局系ご当地アナウンサーがスタジオに集う。
【番組カット】アナウンサーに助け船を出した竹内涼真ら
「全国ご当地アナウンサー名鑑」には、気になる特徴を持つ個性豊かなアナウンサーたちが続々登場する。青山学院大学陸上競技部キャプテンとして箱根駅伝で活躍した福井放送の田中悠登アナウンサーは、原晋監督＆美穂さん夫婦へのインタビューを敢行。しかし、「しゃべりがマニュアル」「しゃべらないほうがいい」などアナウンサーとして致命的なダメ出しを連発されてしまう。
長崎国際テレビの寺田美穂アナウンサーは、全国のアナウンサーのインスタを見回る、自称インスタ警察。インスタパトロールイエローカードベスト3を発表する。“港区女子罪”“こどもの頃からカワイイと言われ待ち罪”など独自の視点で取り締まっていくのを見て、横澤夏子からは「ぜひ私の単独ライブの作家に」とスカウトが入る。
高知放送からは、投稿動画が約2800万回再生され、“局アナ史上最も再生数を稼いだ”アナウンサーが登場。高級肉で育てられた中京テレビ・吉澤陽菜アナウンサーは名店のお嬢さま。松阪牛と家族の深いつながりも明らかになる。熊本県民テレビからは、アナウンサーを夢見て就活するが、行く行く先に不幸をもたらすアナウンサーが登場。“記録しすぎ”なアナウンサーには、スタジオ中がドン引きする中、竹内涼真が「何も悪いことはない」とフォローしつつも、「なぜかギリギリ」とヒヤヒヤする。
また、以前番組で紹介したユニークなアナウンサーたちのその後も紹介。“全身ブランド姿”でイジられていたテレビ信州の寺澤達哉アナウンサーは、その収録を機にイメチェンを遂げていた。大好きなかまいたちからギャグをもらった福島中央テレビの井上千沙アナウンサーは、そのギャグにまつわる悩みを相談する。
「名物クイズ」のコーナーでは、出演者たちのチャレンジに大盛り上がり。四国放送からは応募の電話が殺到するほど大人気だったラジオ番組内視聴者参加型企画「ボウリングクイズ」が一夜限りの復活。竹内が超激ムズ問題に挑む。福島中央テレビ「どきどきサイコロゲーム」では、賞品を懸けて出演者たちがサイコロを振ることに。アナウンサーたちからプレッシャーがかかる中、結果は。
「全国アナウンサー事件簿」では、アナウンサーたちの恋愛事情が浮き彫りに。“アナウンサー同士の恋愛”の話になると、「アナウンサーが恋愛対象」と堂々と名乗りを上げるアナウンサーがいる一方、「アナウンサーはちょっと無理」と宣言するアナウンサーも。さらに、妻への愛を語りだすアナウンサーに千鳥とかまいたちが困惑する場面も。ほかにも、「アナウンス部中がざわついた」と水卜麻美アナが驚きを隠せない後輩・並木雲楓アナウンサーの超絶特技に全員あ然となる場面もある。
そのほか、アナウンサーの衣装事情や各ご当地ならではの“NGワード”、羽鳥慎一が全アナウンサーを驚かせる“アナウンサーのサイン”紹介も。最後は、一番番組を盛り上げたベストアナウンサーを決定。果たして誰が選ばれるのか。
【番組カット】アナウンサーに助け船を出した竹内涼真ら
「全国ご当地アナウンサー名鑑」には、気になる特徴を持つ個性豊かなアナウンサーたちが続々登場する。青山学院大学陸上競技部キャプテンとして箱根駅伝で活躍した福井放送の田中悠登アナウンサーは、原晋監督＆美穂さん夫婦へのインタビューを敢行。しかし、「しゃべりがマニュアル」「しゃべらないほうがいい」などアナウンサーとして致命的なダメ出しを連発されてしまう。
高知放送からは、投稿動画が約2800万回再生され、“局アナ史上最も再生数を稼いだ”アナウンサーが登場。高級肉で育てられた中京テレビ・吉澤陽菜アナウンサーは名店のお嬢さま。松阪牛と家族の深いつながりも明らかになる。熊本県民テレビからは、アナウンサーを夢見て就活するが、行く行く先に不幸をもたらすアナウンサーが登場。“記録しすぎ”なアナウンサーには、スタジオ中がドン引きする中、竹内涼真が「何も悪いことはない」とフォローしつつも、「なぜかギリギリ」とヒヤヒヤする。
また、以前番組で紹介したユニークなアナウンサーたちのその後も紹介。“全身ブランド姿”でイジられていたテレビ信州の寺澤達哉アナウンサーは、その収録を機にイメチェンを遂げていた。大好きなかまいたちからギャグをもらった福島中央テレビの井上千沙アナウンサーは、そのギャグにまつわる悩みを相談する。
「名物クイズ」のコーナーでは、出演者たちのチャレンジに大盛り上がり。四国放送からは応募の電話が殺到するほど大人気だったラジオ番組内視聴者参加型企画「ボウリングクイズ」が一夜限りの復活。竹内が超激ムズ問題に挑む。福島中央テレビ「どきどきサイコロゲーム」では、賞品を懸けて出演者たちがサイコロを振ることに。アナウンサーたちからプレッシャーがかかる中、結果は。
「全国アナウンサー事件簿」では、アナウンサーたちの恋愛事情が浮き彫りに。“アナウンサー同士の恋愛”の話になると、「アナウンサーが恋愛対象」と堂々と名乗りを上げるアナウンサーがいる一方、「アナウンサーはちょっと無理」と宣言するアナウンサーも。さらに、妻への愛を語りだすアナウンサーに千鳥とかまいたちが困惑する場面も。ほかにも、「アナウンス部中がざわついた」と水卜麻美アナが驚きを隠せない後輩・並木雲楓アナウンサーの超絶特技に全員あ然となる場面もある。
そのほか、アナウンサーの衣装事情や各ご当地ならではの“NGワード”、羽鳥慎一が全アナウンサーを驚かせる“アナウンサーのサイン”紹介も。最後は、一番番組を盛り上げたベストアナウンサーを決定。果たして誰が選ばれるのか。