比嘉愛未主演『ファーストクライ』緊張のクランクイン「なかなかしびれるものがありました」【コメント全文】
松島聡、真矢ミキら出演
俳優・比嘉愛未が主演を務める日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（7月8日スタート、毎週水曜 後10：00〜）の出演キャストがクランクインし、コメントが届いた。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げられるメディカル・エンターテインメント。片耳に先天性の難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト・光井明希（比嘉）を要に、秘密裏に結成された“母子救命救急班”の使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く医療従事者たちの奮闘を描く。
主演・比嘉をはじめ、聖フィオナ病院で「母子救命プロジェクト」に関わるメインキャスト陣がクランクインを迎えた。撮影が行われたのは、聖フィオナ病院の大会議室で、産婦人科医・光井が、未受診妊婦を受け入れたことについてのぜひが問われるシーン。しかし、肝心の光井はいたって飄々（ひょうひょう）としている。そんな中、院長・神谷玲子（真矢ミキ）から、未受診などのリスクを抱えた妊婦を無償で受け入れる「母子救命プロジェクト」の構想が発表される。突然の神谷の発表に、産婦人科専攻医・永坂海斗（松島聡）をはじめ、その場にいる全員が動揺する、
多くの出演者とエキストラが一堂に会して行われたこの日の撮影は、現場全体が和気あいあいとした雰囲気に包まれる中、キャスト陣がクランクインの感想や本作への意気込みを語った。
【クランクインコメント＞】
■比嘉愛未（産婦人科医・光井明希役）
きょうは不思議と緊張せず、自然にクランクインを迎えられたような気がします。「このチームだったら絶対良い作品を作れる、大丈夫だ」という強い確信をこの時点で抱けたので、これからの撮影がすごく楽しみです。
台本を読んで、「光井明希はとても魅力的なキャラクターだな」とすぐに大好きになりました。すごく人間味がある人だと思うので、（芝居の面で）思いっきり遊んでいきたいと思います。
命の誕生の瞬間にはさまざまな医療従事者の方が関わっていて、その方々の手助けがあってこそ、今ここに存在できていると思うので、そんな“命の現場”のリアルな雰囲気をしっかりとお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
■松島聡（産婦人科専攻医・永坂海斗役）
緊張して現場に入ったんですけど、皆さんが温かく迎えてくださって、自然にお芝居ができたかなと思っています。それぞれの役柄やキャラクター像も見えてきたので、すごく撮影が楽しみになってきました。
永坂はどちらかというと、周りの環境やほかの人の言葉に影響を受けて心が動いていくキャラクターなので、そんな永坂の成長を自分自身も楽しみに演じていきたいと思っています。
■真矢ミキ（院長・神谷玲子役）
緊張しました！台本で読んでいたイメージよりも、現場にいる方の人数が倍くらい多かったので、なかなかしびれるものがありました。周りからは、全く緊張しているようには見えないと言われましたが…ありがたいことです（笑）。命を預かる現場の物語なので、改めてきょう襟が正される思いで始まりました。皆さまも放送を楽しみにお待ちいただけたらと思います。
俳優・比嘉愛未が主演を務める日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（7月8日スタート、毎週水曜 後10：00〜）の出演キャストがクランクインし、コメントが届いた。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げられるメディカル・エンターテインメント。片耳に先天性の難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト・光井明希（比嘉）を要に、秘密裏に結成された“母子救命救急班”の使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く医療従事者たちの奮闘を描く。
多くの出演者とエキストラが一堂に会して行われたこの日の撮影は、現場全体が和気あいあいとした雰囲気に包まれる中、キャスト陣がクランクインの感想や本作への意気込みを語った。
【クランクインコメント＞】
■比嘉愛未（産婦人科医・光井明希役）
きょうは不思議と緊張せず、自然にクランクインを迎えられたような気がします。「このチームだったら絶対良い作品を作れる、大丈夫だ」という強い確信をこの時点で抱けたので、これからの撮影がすごく楽しみです。
台本を読んで、「光井明希はとても魅力的なキャラクターだな」とすぐに大好きになりました。すごく人間味がある人だと思うので、（芝居の面で）思いっきり遊んでいきたいと思います。
命の誕生の瞬間にはさまざまな医療従事者の方が関わっていて、その方々の手助けがあってこそ、今ここに存在できていると思うので、そんな“命の現場”のリアルな雰囲気をしっかりとお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
■松島聡（産婦人科専攻医・永坂海斗役）
緊張して現場に入ったんですけど、皆さんが温かく迎えてくださって、自然にお芝居ができたかなと思っています。それぞれの役柄やキャラクター像も見えてきたので、すごく撮影が楽しみになってきました。
永坂はどちらかというと、周りの環境やほかの人の言葉に影響を受けて心が動いていくキャラクターなので、そんな永坂の成長を自分自身も楽しみに演じていきたいと思っています。
■真矢ミキ（院長・神谷玲子役）
緊張しました！台本で読んでいたイメージよりも、現場にいる方の人数が倍くらい多かったので、なかなかしびれるものがありました。周りからは、全く緊張しているようには見えないと言われましたが…ありがたいことです（笑）。命を預かる現場の物語なので、改めてきょう襟が正される思いで始まりました。皆さまも放送を楽しみにお待ちいただけたらと思います。