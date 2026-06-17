『開運！なんでも鑑定団』新企画で驚きの鑑定額 本人評価額“100万円”の版画→衝撃値「さすが貴族」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）が16日に放送され、新企画「第1回ドラァグクイーンのお宝鑑定大会」で驚きの鑑定額が出た。
【動画あり】超希少な宝石も登場！16日放送『開運！なんでも鑑定団』
「第1回ドラァグクイーンのお宝鑑定大会」では、ナジャ・グランディーバ、ベビー・ヴァギー、エスムラルダ、Kayaの4人がそれぞれの“お宝”を持ち込んだ。
そのうちの一人、シンガーとしても活躍し南米やヨーロッパでは熱狂的な支持を集めているKayaのお宝は、芸術家・草間彌生の版画。20年前に父親がなじみの画商から80万円で購入したそう。「かわいい」「かわいい」と愛でていたKayaに父親が「じゃあ、あげるよ」と譲渡。現在はKayaの自宅のリビングに飾っている。
本人評価額は購入金額よりも高く「100万円」としたが、結果はそれも超える「700万円」という鑑定額に会場は驚がく。ナジャも「さすが貴族」と感心していた。
鑑定した「永善堂画廊」代表取締役の山村浩一氏は1985年に作成された「バタフライ」という作品だと説明。「色褪せも一切ないし、コンディションもすごく良いと思います」と説明した。
【動画あり】超希少な宝石も登場！16日放送『開運！なんでも鑑定団』
「第1回ドラァグクイーンのお宝鑑定大会」では、ナジャ・グランディーバ、ベビー・ヴァギー、エスムラルダ、Kayaの4人がそれぞれの“お宝”を持ち込んだ。
そのうちの一人、シンガーとしても活躍し南米やヨーロッパでは熱狂的な支持を集めているKayaのお宝は、芸術家・草間彌生の版画。20年前に父親がなじみの画商から80万円で購入したそう。「かわいい」「かわいい」と愛でていたKayaに父親が「じゃあ、あげるよ」と譲渡。現在はKayaの自宅のリビングに飾っている。
本人評価額は購入金額よりも高く「100万円」としたが、結果はそれも超える「700万円」という鑑定額に会場は驚がく。ナジャも「さすが貴族」と感心していた。
鑑定した「永善堂画廊」代表取締役の山村浩一氏は1985年に作成された「バタフライ」という作品だと説明。「色褪せも一切ないし、コンディションもすごく良いと思います」と説明した。