“燃える闘魂”アントニオ猪木氏が95年、北朝鮮・平壌で開催した平和の祭典や同行程の密着映像などを記録した「猪木道」の上映を楽しみつつ、コース料理を堪能するイベント「闘魂ダイナー〜大手町でナックルパート〜」が8月1日、東京・千代田区の俺のフレンチ グランメゾンTOKYOで開催される。

22年10月、79歳で逝去。亡くなった後も、多くのプロレスファンの心に住み続けるアントニオ猪木氏。同イベントでは95年4月29日、平和のための平壌国際体育・文化祝典で38万人を動員した“狂乱の貴公子”リック・フレアーとの伝説的な一戦の模様や、北朝鮮での猪木氏の密着映像、軌跡ダイジェストなどを300インチの超大型スクリーンで初上映するという。

当日の会場には、猪木氏が実際に使用していた闘魂タオル4枚、リングシューズや北朝鮮での試合で使用された旗などの展示も決定。また、猪木氏が着用していたジャージーの無料試着＆撮影会も行う。

上映後には、北朝鮮で実際に試合を行った蝶野正洋（62）とブル中野（58）のトークショーも開催。猪木氏のとっておき秘話に期待したい。