「とても心強い」高円宮妃久子さま　若手女性研究者にエール　「羽ばたく女性研究者賞」授賞式

高円宮妃久子さまは、6月4日、東京・目黒区にあるポーランド大使館で「羽ばたく女性研究者賞」の授賞式に臨まれました。令和4（2022） 年の第1回から毎回、授賞式に出席している久子さまは、世界各地で活躍する若手女性研究者を称えられました。

キュリー夫人にちなみ女性研究者を表彰

この賞は、女性で初めてノーベル賞を受賞したポーランド出身のキュリー夫人にちなんだもので、国際的な活躍が期待される日本の若手女性研究者に贈られています。

英語でスピーチした久子さまは、受賞した4人の研究について「本当に難解で最先端」と紹介し「こんなに素晴らしい女性の若手研究者がいることを知って、とても心強いです」と述べられました。

さらに「マリア・スクウォドフスカ＝キュリーの足跡に倣い、未来の若い女性研究者たちの道を照らす希望の光になることを願っています」受賞者を激励されました。

最優秀賞に選ばれたのは、情報科学が専門で、イタリアでAI＝人工知能を作る際の基礎理論の一つ「統計的機械学習」を研究している黒木祐子さんです。

受賞者にトロフィーを手渡された久子さま、女性研究者の更なる飛躍を願っていらっしゃいました。

（「皇室ご一家」6月14日放送）