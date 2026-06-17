日本テレビ系バラエティー番組「千鳥のかまいたちゴールデンアワー」（水曜午後7時）の「全国ご当地アナウンサー大賞2時間スペシャル」が17日、放送される。ゲストとして、俳優竹内涼真（33）、フリーアナウンサーの羽鳥慎一（55）神田愛花（46）らが出演する。進行は日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が務める。

「全国ご当地アナウンサー名鑑」には、気になる特徴を持つ個性豊かなアナウンサーたちが続々登場。

青山学院大学陸上競技部キャプテンとして箱根駅伝で活躍した福井放送の田中悠登アナウンサーは、原晋監督、美穂さん夫婦へのインタビューを敢行。しかし、「しゃべりがマニュアル」などアナウンサーとして致命的なダメ出しを連発されてしまう。長崎国際テレビの寺田美穂アナウンサーは、全国のアナウンサーのインスタを見回る、自称インスタ警察として、インスタパトロールイエローカードベスト3を発表。“港区女子罪”“こどもの頃からカワイイと言われ待ち罪”など独自の視点で取り締まっていくのを見て、ゲストのお笑い芸人、横澤夏子からは「ぜひ私の単独ライブの作家に」とスカウトもあった。また、高知放送からは、投稿動画が約2800万回再生され“局アナ史上最も再生数を稼いだ”アナウンサーが登場する。

そのほか、アナウンサーの衣装事情や各ご当地ならではの“NGワード”、羽鳥が全アナウンサーを驚かせる“アナウンサーのサイン”を紹介。最後は、1番番組を盛り上げたベストアナウンサーを発表した。