「もっと評価されていい」完全試合未遂も高まる声価 山本由伸への“過小評価”に米識者が嘆き「かなり酷使されていたのに、進化が止まらないんだ」
ホワイトソックス戦で大記録に迫る圧巻の投球を披露した山本(C)Getty Images
ノーヒッター達成まで残り3アウトまで迫った。去る6月13日に行われたホワイトソックス戦で山本由伸が披露した快投に対する衝撃は、いまも米球界関係者たちの心を刺激している。
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圧巻の投球だった。序盤から四隅を丁寧に突く危なげない投球でホワイトソックス打線を翻弄した山本は、遊撃手のムーキー・ベッツが失策を記録する8回2死まで一人の走者も許さず。9回に先頭打者であったトリスタン・ピーターズに96.6マイル（約155.4キロ）の4シームを右翼ポール際に運ばれて失点するまでノーヒットピッチングを続けた。
結局、1死をとったところで降板した山本。大記録達成とはならなかったが、105球を投げ終えた彼には、興奮した敵地のファンからも万雷の拍手が。さらに地元局『Chicago Sports Network』の解説を務めた元ホワイトソックス監督のオジー・ギーエン氏を「私は偽善者になんかなりたくないから言わせてもらう。完全試合が見たかった」と唸らせもした。
MLBの強打者たちを牛耳ってみせた山本の衝撃的なパフォーマンスは、米球界の識者たちの中で全く色褪せていない。米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』のホストを務めるスコット・ブラウン氏は「今季のヤマモトは、チームメイトであるショウヘイ・オオタニや他の投手たちの陰に隠れがちだが、防御率は2.52とメジャーに来てから一番いい状態だと思う」と強調。天井知らずで伸びているポテンシャルに目を丸くした。
「彼はドジャースのエースとして2年連続でワールドシリーズに出たから、燃え尽き症候群のような反動が心配された。実際、昨季のシリーズは、本人が直談判でマウンドに上がっていたけど、“中0日”とかでかなり酷使されていた。それなのに、誰よりも球数を投げている男の進化が今も止まらないんだ」
さらに「ヤマモトは体格もどちらかといえば小柄だ。それでももう85イニングと2/3も消化している」と日本の怪物エースが秘めるタフネスを称賛したブラウン氏は、「WHIP（1イニング当たり何人の走者を出したかの指標）もMLB全体2位の0.84だ。凄すぎるよ」と脱帽した。
ブラウン氏の意見には、往年の名手も同調する。現役時代にMLB通算2043安打を放ち、“打てる捕手”として鳴らしたAJ・ピアジンスキー氏は、群雄割拠のナ・リーグでの山本に対する“過小評価”を嘆いた。
「問題はエグい投手たちが同じリーグに複数人いることだ。だから、彼の存在はちょっと埋もれて、ついつい忘れがちになる。でも、間違いなく良い活躍をしているし、最高クラスの投手。もっと評価を受けていいはずなんだ」
完全試合の達成とはいかなかった。いわば「失敗」をしたにもかかわらず、山本に対する声価がこれまで以上に高まっているのは、実に興味深いところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]