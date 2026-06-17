「本当に最高です！」あくびやウインク姿も…29歳女子アスリートの“素の姿”にファン反応「自然な表情がたくさん見られて嬉しかった」

オフ感満載ショットに注目が高まっている(C)Getty Images

バドミントン女子ダブルスの24年パリ五輪銅メダリスト、志田千陽のオフショットが話題を集めている。

6月14日に自身のインスタグラムに「ゆるめのVlog」と題して移動時のシーンを取り上げている。

【動画】志田の愛らしいオフショットが話題！あくびやメガネ姿の実際の様子

「深夜便で帰国する日のゆるめのVlogとなっております オフな1日なので、ゆるめな気持ちで見てください〜 バキバキの1日もいつかお見せしたい気持ちです」と題して、プライベートショットを公開。

その中ではあくび交じりに起きてからランチに丼ものを食べるシーンやショッピング、またメガネ姿でウインク、移動便で愛らしいネックピローを用いる姿などを公開している。