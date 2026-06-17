「本当に最高です！」あくびやウインク姿も…29歳女子アスリートの“素の姿”にファン反応「自然な表情がたくさん見られて嬉しかった」
オフ感満載ショットに注目が高まっている(C)Getty Images
バドミントン女子ダブルスの24年パリ五輪銅メダリスト、志田千陽のオフショットが話題を集めている。
6月14日に自身のインスタグラムに「ゆるめのVlog」と題して移動時のシーンを取り上げている。
【動画】志田の愛らしいオフショットが話題！あくびやメガネ姿の実際の様子
「深夜便で帰国する日のゆるめのVlogとなっております オフな1日なので、ゆるめな気持ちで見てください〜 バキバキの1日もいつかお見せしたい気持ちです」と題して、プライベートショットを公開。
その中ではあくび交じりに起きてからランチに丼ものを食べるシーンやショッピング、またメガネ姿でウインク、移動便で愛らしいネックピローを用いる姿などを公開している。
常に真剣に競技と向き合う姿とは一転して日々の生活がわかり、柔らかい表情が多く見えるオフショットとあって、ファンの間からは「本当に最高です！」「日常のスタイルのシェアがとても好きです！」「ただただ、可愛い」「自然の表情がたくさん見られて嬉しかったです」と反響を呼んでいる。
松山奈未との「シダマツ」ペアとして24年パリ五輪でメダルを獲得と一気に人気を高めた志田は、昨年9月から五十嵐有紗と新たなペアを組み28年ロス五輪を目指すとしている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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