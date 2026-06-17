「いまだに渋い」「久しぶりにみたな」フランス対セネガル戦で映り込んだ伝説的名将に脚光「かっこえー」【Ｗ杯】

「いまだに渋い」「久しぶりにみたな」フランス対セネガル戦で映り込んだ伝説的名将に脚光「かっこえー」【Ｗ杯】