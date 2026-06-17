グループＩ初戦でフランスとセネガルが対戦。（C）Getty Images

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　現地６月16日に、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、フランス対セネガルの一戦が行なわれている。

　試合を配信する『DAZN』では、前半途中に中継映像でアーセン・ヴェンゲルを捉える。かつて名古屋で指揮を執り、アーセナルでは３度のプレミア優勝をもたらした伝説的名将の姿に、ネット上では以下のような声があがった。
 
「久しぶりにみたな」
「おーヴェンゲル映った！！」
「ヴェンゲルかっこえー」
「ダンディー」
「いまだに渋い」
「ヴェンゲルかっこよ」

　なお、試合は前半をスコアレスで終えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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