「いまだに渋い」「久しぶりにみたな」フランス対セネガル戦で映り込んだ伝説的名将に脚光「かっこえー」【Ｗ杯】
現地６月16日に、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、フランス対セネガルの一戦が行なわれている。
試合を配信する『DAZN』では、前半途中に中継映像でアーセン・ヴェンゲルを捉える。かつて名古屋で指揮を執り、アーセナルでは３度のプレミア優勝をもたらした伝説的名将の姿に、ネット上では以下のような声があがった。
「久しぶりにみたな」
「おーヴェンゲル映った！！」
「ヴェンゲルかっこえー」
「ダンディー」
「いまだに渋い」
「ヴェンゲルかっこよ」
なお、試合は前半をスコアレスで終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ダンディー」ヴェンゲルの近影「かっこよ」
試合を配信する『DAZN』では、前半途中に中継映像でアーセン・ヴェンゲルを捉える。かつて名古屋で指揮を執り、アーセナルでは３度のプレミア優勝をもたらした伝説的名将の姿に、ネット上では以下のような声があがった。
「久しぶりにみたな」
「おーヴェンゲル映った！！」
「ヴェンゲルかっこえー」
「ダンディー」
「いまだに渋い」
「ヴェンゲルかっこよ」
なお、試合は前半をスコアレスで終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ダンディー」ヴェンゲルの近影「かっこよ」