子役出身の俳優・寺田心（１８）が１６日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演した。

この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。スタジオ出演した専門家によると「日本語に訳すと『行動する傍観者』ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ性暴力ですとかそういった場面に居合わせた周りの方がその状況を変えるために何ができるか？ということで『行動を起こす人』のことを指します」と説明した。

また対処法として具体的に「助けを求める」「寄り添う」「レコーディング」「まちがいを指摘する」「すり替える」などの行動があることを加えた。

ＭＣのお笑いコンビ『くりぃむしちゅー』の上田晋也は「心くんは何かやったことある？」と質問。寺田は「僕は多分、正義感が強いタイプ」と答えた。

そして電車内で子どもが泣いて母親が周囲に「すみません」とわびていた中、「おばあちゃんとか見守っている中、どこぞから来た方が『うるさいんだよ！』とか言って。で、『うるさいのはあなたですよ』と直接言いました」と明かし、スタジオはビックリ。さらに「そうしたら『なんだよ』と言ってくるから『赤ちゃんは泣くのがお仕事なので、間違っていないのでそれ以上はやめてもらっていいですか？』と言ったら、次の駅で降りられた」とかこの経験を語った。

これに上田は「いやぁ、ごめんね心くんとか言って。心さんにするわ！」と感心しきりだった。