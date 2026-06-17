◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組 フランス―セネガル（１６日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

２大会ぶり３度目の優勝を狙うフランス（ＦＩＦＡランク３位）が後半２１分、前回得点王ＦＷエムバペ（Ｒマドリード）のゴールで先制した。０―０の後半２１分、ＭＦオリセの縦パスに走り込み右足で流し込んだ。

フランスはＦＩＦＡランク１５位のセネガルとは２００２年日韓大会の開幕戦で０―１の黒星を喫して以来、２４年ぶりの対決。エースで主将のＦＷキリアン・エムバペ（Ｒマドリード）、ＦＷデンベレ（パリＳＧ）らが先発。１８年ロシア大会で優勝飾ったが、前回の２２年カタール大会は決勝でアルゼンチンに敗れただけに、リベンジを果たすべく初陣に臨んだ。

なかなか攻撃のリズムがかみ合わず、セネガルの出足のいい守備にも阻まれ前半は０―０で折り返し。後半１３分、右サイドをドリブル突破したエムバペはペナルティーエリア内でセネガルＦＷマネに倒されたが、主審の笛はならず。接触がないようにも見られ、シミュレーションによる警告の可能性もあったが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（ＶＡＲ）のチェック後には警告なしでプレーが再開。その８分後、ついにゴールをこじ開けた。

均衡を破った一撃は、エムバペにとって代表通算５７得点目。オリビエ・ジルーが持つフランス代表歴代最多得点記録に並び、Ｗ杯通算得点も１３とした。

◆フランス（８大会連続１７度目） ＦＩＦＡランク３位。Ｗ杯は１９９８年、２０１８年と２度優勝。欧州選手権は１９８４年、２０００年と２度制覇。２０１２年からディディエ・デシャン監督（５７）が指揮。前回Ｗ杯得点王のＦＷエムバペ（Ｒマドリード）、ＦＷデンベレ（パリＳＧ）ら。欧州予選は５勝１分けの無敗で突破。首都パリ。人口約６８００万人。