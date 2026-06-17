神尾楓珠「真夏のシンデレラ」以来3年ぶりの月9出演 GACKTと初共演で建築事務所アシスタント役【ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜】
【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の神尾楓珠が、GACKTが主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（7月20日スタート／毎週月曜21時〜21時54分）に出演することが決定した。
【写真】神尾楓珠、月9「真夏のシンデレラ」森七菜に突然キス
本作は“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。6月16日から5日連続で主要キャストを解禁中で、すでに解禁済の志田未来に続き神尾の出演が発表となった。
神尾が演じるのは、GACKT演じる浦真鷲が一級建築士として所属する、はかり建築設計事務所でアシスタントをしている土生洸太（はぶ・こうた）。何でもそつなくこなす、器用なタイプで機転が利く。何か問題が発生しても臨機応変な対応ができる一方、同じ事務所の先輩の鯖山にタメ口をきくという一面も。女性に対しては常に優しく、浦真鷲のところにやってきた麻生縁（あそう・ゆかり／志田）のことが気になっている、という役どころだ。
神尾は「『24時間テレビ 愛は地球を救う38』ドラマスペシャル『母さん、俺は大丈夫』」（2015年／日本テレビ系）でドラマデビューを果たすと、豪華俳優陣が集結し話題となった「3年A組 ―今から皆さんは、人質です―」（2019年1月クール／日本テレビ系）に登場するなど注目を集め、「左ききのエレン」（2019年10月クール／MBS・TBS系）で地上波初主演（池田エライザとW主演）を務めた。その後も「17才の帝国」（2022年5月〜6月／NHK）や「いちばんすきな花」（2023年10月クール／フジテレビ系）、「PJ〜航空救難団〜」（2025年4月クール／テレビ朝日系）、「すべての恋が終わるとしても」（2025年10月クール／ABCテレビ・テレビ朝日系）などの人気作に立て続けに出演。月9ドラマは「真夏のシンデレラ」（2023年7月クール／フジテレビ系）以来の登場となり、主演のGACKTとは初共演となる。
嘘つき天才弁護士が繰り広げる、敵との知的バトルと大どんでん返し。きれい事の正義に窒息しそうな全ての人々へスカッとする勧善懲悪と上質なエンタメ体験を届ける。前代未聞の嘘を武器にした弁護士が、“嘘の設計図”を設計して真実を暴く、かつてない型破りのリーガルドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』となっている。
「正義が嘘につぶされるなら、嘘で正義を勝たせる」――。ネットやメディアの情報で、悪人が簡単に作り上げられてしまう現代。もしも、ある日突然、無実の罪を着せられたら？世間もあなたを悪と決めつけ、本当の声がかき消されたら？世間の声に惑わされず、依頼人の本当の姿を見て味方になり、無罪を勝ち取ることができたら、それはまさしくヒーローである。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（うらまわし・なおと／GACKT）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗。嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す――。悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語を送り出す。
浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。“嘘”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部に過ぎないのだ。予測不能な指示でチームを操り、見えざる手で裁きを下す。ウソやハッタリで塗り固められた“真実”を暴き出す、新しい痛快リーガルドラマが誕生する。（modelpress編集部）
・本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
『真夏のシンデレラ』以来の月9出演となります。弁護士と建築士の二足のわらじという斬新な設定、そして、現代社会に一石を投じるような作品になるのではないかとワクワクしました。
・台本を読んだ感想を教えていただけますか。
シリアスな部分も、コメディな部分も見どころ満載ですし、テンポよく話が進んでいくので読んでいて楽しかったです。
・ご自身が演じられる役の印象は？
今回演じる土生洸太は、一見言動が軽いところがあったり、職場の先輩である鯖山に対する態度であったり、良い意味で現代の若者っぽさがある人物だと思いました。
・放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。
ストーリーはもちろんですが、土生と鯖山のかけ合いも見どころの1つだと思いますので、楽しみにしていただければと思います。
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【写真】神尾楓珠、月9「真夏のシンデレラ」森七菜に突然キス
◆神尾楓珠「真夏のシンデレラ」以来月9出演
本作は“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。6月16日から5日連続で主要キャストを解禁中で、すでに解禁済の志田未来に続き神尾の出演が発表となった。
神尾は「『24時間テレビ 愛は地球を救う38』ドラマスペシャル『母さん、俺は大丈夫』」（2015年／日本テレビ系）でドラマデビューを果たすと、豪華俳優陣が集結し話題となった「3年A組 ―今から皆さんは、人質です―」（2019年1月クール／日本テレビ系）に登場するなど注目を集め、「左ききのエレン」（2019年10月クール／MBS・TBS系）で地上波初主演（池田エライザとW主演）を務めた。その後も「17才の帝国」（2022年5月〜6月／NHK）や「いちばんすきな花」（2023年10月クール／フジテレビ系）、「PJ〜航空救難団〜」（2025年4月クール／テレビ朝日系）、「すべての恋が終わるとしても」（2025年10月クール／ABCテレビ・テレビ朝日系）などの人気作に立て続けに出演。月9ドラマは「真夏のシンデレラ」（2023年7月クール／フジテレビ系）以来の登場となり、主演のGACKTとは初共演となる。
嘘つき天才弁護士が繰り広げる、敵との知的バトルと大どんでん返し。きれい事の正義に窒息しそうな全ての人々へスカッとする勧善懲悪と上質なエンタメ体験を届ける。前代未聞の嘘を武器にした弁護士が、“嘘の設計図”を設計して真実を暴く、かつてない型破りのリーガルドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』となっている。
◆GACKT主演「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」
「正義が嘘につぶされるなら、嘘で正義を勝たせる」――。ネットやメディアの情報で、悪人が簡単に作り上げられてしまう現代。もしも、ある日突然、無実の罪を着せられたら？世間もあなたを悪と決めつけ、本当の声がかき消されたら？世間の声に惑わされず、依頼人の本当の姿を見て味方になり、無罪を勝ち取ることができたら、それはまさしくヒーローである。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（うらまわし・なおと／GACKT）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗。嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す――。悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語を送り出す。
浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。“嘘”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部に過ぎないのだ。予測不能な指示でチームを操り、見えざる手で裁きを下す。ウソやハッタリで塗り固められた“真実”を暴き出す、新しい痛快リーガルドラマが誕生する。（modelpress編集部）
◆神尾楓珠コメント
・本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
『真夏のシンデレラ』以来の月9出演となります。弁護士と建築士の二足のわらじという斬新な設定、そして、現代社会に一石を投じるような作品になるのではないかとワクワクしました。
・台本を読んだ感想を教えていただけますか。
シリアスな部分も、コメディな部分も見どころ満載ですし、テンポよく話が進んでいくので読んでいて楽しかったです。
・ご自身が演じられる役の印象は？
今回演じる土生洸太は、一見言動が軽いところがあったり、職場の先輩である鯖山に対する態度であったり、良い意味で現代の若者っぽさがある人物だと思いました。
・放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。
ストーリーはもちろんですが、土生と鯖山のかけ合いも見どころの1つだと思いますので、楽しみにしていただければと思います。
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