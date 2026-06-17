ダウ平均は４日続伸 ナスダックは反落 スペースＸは本日も上昇＝米国株概況 ダウ平均は４日続伸 ナスダックは反落 スペースＸは本日も上昇＝米国株概況

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NY株式16日（NY時間16:21）（日本時間05:21）

ダウ平均 51999.67（+328.64 +0.64%）

S＆P500 7511.35（-42.94 -0.57%）

ナスダック 26376.34（-307.60 -1.15%）

CME日経平均先物 69225（大証終比：-145 -0.21%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日続伸し、連日の最高値更新となる一方、ＩＴ・ハイテク株は利益確定売りが強まり、ナスダックは下げに転じた。



米国とイランの間で合意が成立する可能性が意識され、市場のムードは改善。本日も原油相場がＷＴＩで一時７６ドル台まで下落しており、インフレとＦＲＢの利上げへの警戒感緩和も米株式市場をサポートした。



仲介役のパキスタンのシャリフ首相は、両国がすべての戦線での軍事作戦の終了を宣言しており、正式な署名式は今週金曜日にスイスで行われる予定だと述べた。また、覚書（ＭＯＵ）はすでに日曜日に電子署名されたとの情報も流れていた。



また、トランプ大統領はホルムズ海峡が金曜日に再開されると表明。バンス副大統領は前日に「長期的に通行料なしで開放される」と述べていた。



ストラテジストは「全体として、市場の反応はかなりポジティブだと言える。Ｓ＆Ｐ５００はまだ完全には以前の水準まで戻っていないものの、市場の中身を見ると経済の底堅さが示されている。短期的には相場の変動がやや大きくなる可能性はあるが、３月安値からかなり大きく上昇しており、その後も良好な水準を維持していることを考えれば、不満を言うのは難しい」と述べている。



一方、「まだ安心できる状況ではない」と警戒を示す向きもいる。「もし原油価格が突然大きく下落すれば、ヘッドラインのインフレは低下するだろう。しかし、同時にその分だけ消費者の手元に資金が戻ることになる。しかも、それは消費者心理がかなり良好なタイミングで起こる。その結果、需要が刺激され、再びインフレ圧力が高まる可能性がある」と指摘している。



「ウォーシュＦＲＢ議長は非常に難しい舵取りを迫られている。インフレ抑制と景気・消費の下支えという相反する課題のバランスを取らなければならない」との見方を示した。



スペースＸ＜SPCX＞は終盤に伸び悩んだものの本日も上昇。一時２２５ドル台まで上昇し、時価総額がアマゾン＜AMZN＞を抜き一時５位になる場面も見られた。僅か３日間でＩＰＯ価格を５０％上回る展開。また、本日は取引開始前に、同社と同社の特別買収目的会社（ＳＰＡＣ）のＸ６７が、エニスフィアが提供するＡＩソフトウェア開発ツール「カーソル」の合併契約を締結と伝わっていた。カーソルの価値を６００億ドルと評価している。



化学品のハンツマン＜HUN＞が下落。同業のオーリン＜OLN＞と対等合併で合意。ハンツマンの株主は１株につきオーリン株０．５４７６株を受け取り、統合後の新会社の持分はオーリンの株主が５４．５％、ハンツマンの株主が約４５．５％を保有する見込み。



ネット証券のロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞が下落。取引開始前に正社員の人員を１０％削減し、あわせて一部の未充足ポジションを廃止すると発表した



クラウドコンピューティングのラックスペース＜RXT＞が上昇。ＡＭＤ＜AMD＞との新たな提携を発表した。



データの収集・分析のドーモ＜DOMO＞が２０％安。同社は経営再建を模索しているが、取締役会による検討の結果、株主価値最大化のために身売りや合併を含めた戦略的取引が最善の選択肢であると判断したと発表した。



ネットフリックス＜NFLX＞が下落。同社がロク＜ROKU＞買収を巡る争奪戦でフォックス＜FOXA＞に敗れたと報じられたことが嫌気。



ハンツマン＜HUN＞ 13.18（-2.71 -17.05%）

オーリン＜OLN＞ 23.81（-1.49 -5.89%）

ロビンフッド＜HOOD＞ 96.71（-1.41 -1.44%）

ラックスペース＜RXT＞ 6.21（+0.30 +4.99%）

ドーモ＜DOMO＞ 2.05（-1.21 -37.12%）

ネットフリックス＜NFLX＞ 78.72（-2.95 -3.61%）



アップル＜AAPL＞ 299.24（+2.82 +0.95%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 393.83（-5.93 -1.48%）

アマゾン＜AMZN＞ 246.00（-0.02 -0.01%）

アルファベットC＜GOOG＞ 371.10（+3.99 +1.09%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 373.25（+3.90 +1.06%）

テスラ＜TSLA＞ 404.66（-6.49 -1.58%）

スペ－スＸ＜SPCX＞ 201.80（+9.30 +4.83%）

メタ＜META＞ 600.21（+6.73 +1.13%）

エヌビディア＜NVDA＞ 207.41（-5.04 -2.37%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 507.29（-39.97 -7.30%）

イーライリリー＜LLY＞ 1122.50（-6.85 -0.61%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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