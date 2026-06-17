米１０年債利回り低下 原油相場が一時７５ドル台まで急落＝ＮＹ債券 米１０年債利回り低下 原油相場が一時７５ドル台まで急落＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25）

米2年債 4.056（-0.011）

米10年債 4.438（-0.036）

米30年債 4.938（-0.040）

期待インフレ率 2.300（-0.032）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。原油相場が一時７５ドル台まで急落する中、利回りも下げが続いている。明日のＦＯＭＣを控えて調整の動きも見られていた。



この日は２０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったことも利回りを押し下げていた。



２－１０年債の利回り格差は+３８（前営業日：+４０）。



＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.927％（WI：4.937％）

応札倍率 2.75倍（前回：2.55倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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