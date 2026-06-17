7月20日よりフジテレビ系にて放送がスタートするGACKT主演の月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』に、神尾楓珠が出演することが決定した。

参考：神尾楓珠、俳優デビュー10年での変化 「別人くらい変わった」コミュ力と変わらぬ自己評価

本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。

主人公・浦真鷲直人（GACKT）は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。“嘘”で作り上げられた“証拠”は、すべて彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部に過ぎない。予測不能な指示でチームを操り、見えざる手で裁きを下していく物語が描かれる。

神尾が演じるのは、浦真鷲が一級建築士として所属する、はかり建築設計事務所のアシスタント・土生洸太。何でもそつなくこなす器用なタイプで機転が利き、何か問題が発生しても臨機応変な対応ができる一方、同じ事務所の先輩・鯖山にタメ口をきくという一面も持つ。女性に対しては常に優しく、浦真鷲のところにやってきた麻生縁（志田未来）のことが気になっている。なお神尾が月9ドラマに出演するのは『真夏のシンデレラ』（2023年7月クール／フジテレビ系）以来となり、主演のGACKTとは初共演となる。

■神尾楓珠（土生洸太役）コメント・本作への出演が決まったときの思い『真夏のシンデレラ』以来の月9出演となります。弁護士と建築士の二足のわらじという斬新な設定、そして、現代社会に一石を投じるような作品になるのではないかとワクワクしました。

・台本を読んだ感想シリアスな部分も、コメディな部分も見どころ満載ですし、テンポよく話が進んでいくので読んでいて楽しかったです。

・演じる役の印象今回演じる土生洸太は、一見言動が軽いところがあったり、職場の先輩である鯖山に対する態度であったり、良い意味で現代の若者っぽさがある人物だと思いました。

・視聴者やファンへメッセージストーリーはもちろんですが、土生と鯖山のかけ合いも見どころの一つだと思いますので、楽しみにしていただければと思います。（文＝リアルサウンド編集部）