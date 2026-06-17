NHK総合で15日に放送された「サッカーW杯日本×オランダ」の平均世帯視聴率が関東地区で27・1％だったことが16日、分かった。ビデオリサーチが発表した。関西地区は22・7％だった。本紙調べで今年放送された番組では1月2、3日の箱根駅伝に続いて3位となった。

瞬間最高視聴率は試合終了直前の午前6時54〜55分で関東地区は34・9％。関西地区は30・1％。同点で迎えたアディショナルタイムで、双方が最後の駆け引きを繰り広げている時間帯だった。

月曜日の午前5時キックオフながら、関東地区では30％に迫る高視聴率。同地区の同時間帯の前4週平均は4・3％で、単純計算で約7倍だ。NHK関係者は「本田さんの存在も大きい」と指摘する。元日本代表MFの本田圭佑＝写真＝の“らしい”解説が注目され、放送中に「本田解説」など関連ワードが続々とトレンド入りしたほか、試合前までには本田が画面に登場し「朝5時！」と試合開始時間を伝えた告知映像が何度も流され、視聴者を呼び込んだ。

今回の北中米大会は大手配信サービスのDAZNが日本での全104試合の放映権を獲得。日本戦は全試合無料配信している。そんな中で、こちらも日本戦のみ中継の地上波放送が高視聴率をマークした。テレビ関係者は「DAZNで見た人が一定数いる。実際はもっと高い数字だろう。出勤前の早朝という時間帯を考えるとかなりの盛り上がりがあったといえる」と語った。

W杯の過去の関東地区の早朝の視聴率では、前回2022年カタール大会「日本×スペイン」の後半が28・7％（午前5時〜）、14年ブラジル大会の「日本×コロンビア」は37・4％（午前4時40分〜）。動画配信など視聴形態の選択肢が増え、視聴率データが大幅に変わっている中で日本代表の戦いが多くの視聴者を引きつけた。

次戦21日の「日本×チュニジア」は日曜午後1時キックオフというテレビ視聴には絶好の時間帯。放送は日本テレビで本田が引き続き解説を担当。視聴率にも注目が集まる。

≪文化放送radiko聴取者数28・3％≫文化放送の田中博之社長は16日、東京・浜松町の同局で定例会見を行った。W杯日本戦全戦を中継予定で、オランダ戦はradikoのライブ配信聴取者数で28・3％を獲得。対象となる関東1都6県で首位となり、「途中でテレビからラジオに切り替えたという声が多く見受けられた」ともくろみ通りの放送に手応え。会見のゲストには26日のスウェーデン戦で解説する元日本代表の城彰二氏（51）が登場。NHKでの本田の解説について「表現の仕方は独特。率直に伝えるということが物凄くウケている」とし、自身は「主婦でも分かりやすい解説を目指す」と意気込んだ。

≪イラン戦の会場周辺で数百人が抗議デモ≫イラン代表が初戦を戦った米ロサンゼルスの会場周辺では、イラン系住民ら数百人が同国指導部に抗議するデモが起きた。1979年のイスラム革命前の国旗を掲げて「イランに自由を」と叫んだ。イラン代表は米入国が制限され、過密日程を強いられている。関係者によると、ガレノイ監督は、試合後もロサンゼルス周辺にとどまって体力回復に充てる考えだったが、米側からベースキャンプ地のメキシコ・ティフアナに戻るよう言われたと選手らに説明した。