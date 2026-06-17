記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第6回は、今夏にブレークする可能性を秘める無名の高校生投手を探しに向かった。関西創価（大阪）の那須英翔投手（3年）は、今春地方大会で早期敗退と目立った実績はない。それにもかかわらず、NPBスカウトがひそかに関心を寄せる理由を調査する。

今春大阪大会で1回戦敗退の私学に、NPB10球団のスカウトが視察した無名投手がいる。関西創価・那須は最速143キロ右腕で、スリークオーターから得意球のスライダーなど計4種の変化球を器用に投げ分ける。「ストライクを取ることに困らず、どの球種も決め球に使えることが長所です」。この一見、技巧派にも思える投手に球威が備わり始めたことで、プロの目に留まるようになった。

2年秋時点の最速は138キロと平凡で、昨秋の大阪大会準々決勝で大阪桐蔭に0―9と完敗。技巧派としての限界を突きつけられた。「全く歯が立たず、直球の威力を上げないといけないと意識が変わりました」。冬場は球速向上を掲げ、短距離走やジャンプトレーニングなど瞬発力向上に励んだ。すると一冬越えて自己最速が5キロ上昇。その噂を聞きつけたスカウトが学校を訪れるようになった。

「上半身の柔らかさには自信があります」と肩甲骨周りをグルグルと回す。一方、ベンチプレス75キロはチームの平均以下にとどまる。柔軟性がありつつ、筋肉量の上積みが期待できる肉体はスカウト好みといえるだろう。

甲子園出場は元巨人の野間口貴彦を擁した01年春のみ。「進路はプロ一本です」。悲願の聖地出場と夢のプロ入りへ、無名からの大逆転を懸けた夏にする。（河合 洋介）

【バロメーター】

球速＝3

制球力＝4

スタミナ＝3

変化球の精度＝4

◇那須 英翔（なす・えいと）2008年（平20）8月2日、奈良県川西町出身の17歳。小1から川西フェニックスで野球を始める。式下中では五條リトルシニアに所属して投手転向。関西創価では1年夏に背番号20でベンチ入りし、1年秋から背番号1。50メートル走6秒9、遠投90メートル。1メートル82、87キロ。右投げ右打ち。

動画編はYouTube「スポニチドラフトチャンネル」にて公開。