昨季までロッテを率いた吉井理人氏（61）がシーズン途中から新監督に就任することが判明している楽天は、仙台市内の本拠で全体練習を実施し、17日の阪神との交流戦最終戦に備えた。

吉井氏は選手でも指導者でも球団と過去に関わりがなく、シーズン中での異例の外部招聘（しょうへい）。19日ロッテ戦（ZOZOマリン）からのリーグ戦再開に合わせて新体制に移行する予定だ。チームに大きな混乱はなく、休養した三木監督に代わって10日巨人戦から指揮を執る塩川監督代行の下、打撃練習などで約2時間調整し、航空機で大阪入りした。

交流戦最終戦には前田健が先発する。今季から新加入して5試合で0勝2敗、防御率4・82。先月21日からの2軍調整ではフォーム修正に努め、「いい感覚で投げられていたボールもたくさんあった。そこをしっかり継続できればいい」と手応えを明かした。

広島時代の15年10月2日の中日戦以来、3911日ぶりのNPB勝利が懸かり、「凄くつながりのある打線。特にクリーンアップはいいバッターがそろってるので気をつけながら投げたい」と意気込んだ。（花里 雄太）

≪日本ハム・新庄監督再戦「楽しみ」≫日本ハム・新庄監督が楽天新監督に就任する吉井氏との対決を心待ちにした。報道を受けて「また、吉井さんとね。対戦できるのは楽しみだし」と笑顔で反応。監督としてCSに初出場した24年にはファーストSでロッテと激突して2勝1敗で突破するなどしのぎを削り、「選手を大事にする監督で、しぶとさはありますよね。投手の起用法とか、“ここでこの投手にするんだ”という学びもあった」と感謝した。