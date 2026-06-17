第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会の抽選会が行われ、大阪でも組み合わせが決まった。今春選抜優勝の大阪桐蔭は、7月12日に汎愛―箕面自由学園の勝者との2回戦に臨む。

「泥くさく」が春夏連覇へのキーワードになる。主将としてクジを引いた大阪桐蔭の黒川虎雅（たいが＝3年）は、そのせりふを強調するかのように力説した。「どのチームよりも泥くさく、どのチームよりも丁寧に戦いたいです」。この決意表明に透けるのは選抜王者よりも、昨夏の甲子園出場を逃した挑戦者としての姿勢。春の余韻を完全に消し去り、夏本番に臨むことになる。

前人未到の挑戦が始まる。甲子園大会の春夏連覇は過去7校あり、2度の達成は同校しかない。今夏に日本一を達成すれば、史上最多を更新する3度目の偉業となる。「大阪桐蔭の歴史の1ページをつくらないといけない。春を勝ち、夏も勝ってこそ本当に強いチームだと思っています」。選抜を優勝した過去4年は全て夏の甲子園にも出場。まずは春夏連覇への挑戦権を得るべく、派手さより「泥くささ」にこだわる。

準決勝で敗れた今春大阪大会では、選抜優勝に貢献したエース右腕・吉岡貫介（3年）、2年生左腕・川本晴大の登板機会がなかった。この最大の武器と言える「二枚看板」について、黒川は「いい状態だと思う」と言及。加えて、選抜で背番14だった左腕の小川蒼介（3年）らの成長も著しく、春から戦力をアップさせて夏を迎えることになりそうだ。

「自分たちは、まだ夏の甲子園を知らない。夏には夏の景色がある。もう一度、いい景色を甲子園に見に行きたいです」。夏の頂点へ、泥んこになってでも一歩ずつ駆け上がる。 （河合 洋介）