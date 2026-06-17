肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）の通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれ、約400人が参列した。喪主は長女の奥村眞粧美さん。玉緒さんを「お母さん」と呼び慕った明石家さんま（70）が駆けつけ、最後の別れを告げた。

さんまは黒縁眼鏡をかけ、喪服姿で現れた。自ら車を運転して式場を訪れ、入り口付近では和田アキ子（76）と言葉を交わした。

和田アキ子（76）らタレント仲間と立ち話をした後に焼香。笑みを浮かべる玉緒さんの遺影を懐かしそうに見つめ、手を合わせた。焼香の後には、お清めの場で参列者と玉緒さんの思い出話に花を咲かせた。その後、関係者に導かれ、棺の中の玉緒さんと対面した。立ち会った関係者は「いつものように明るく親族の方と接していましたが、寂しそうな表情を浮かべていました」と振り返った。帰りは報道陣に右手を上げ、取材には応じず。再び車を運転して式場を後にした。

玉緒さんとは、TBS「さんまのSUPERからくりTV」などで共演。天然ボケで天真らんまんな玉緒さんのキャラクターを見いだし、軽妙な掛け合いで名コンビとしてお茶の間に愛された。

さんまが有名人の葬儀に出席するのは異例のこと。どれだけ親交があっても「人前で涙を見せない」という信念を貫いている。それでも葬儀に参列したのは「お母さん」と呼ぶほど恩人だったからだ。この日、玉緒さんと対面後には親族から生前の感謝を伝えられ、懐かしそうに当時を振り返っていたという。

さんまのほかにも「…からくりTV」の共演者が参列。浅田美代子（70）は「からくりメンバーといつもご飯を食べて、旅番組も一緒にやって楽しかった。さみしいですね」としんみり。西村知美（55）は「こんな後輩にも歩み寄ってくれて、たくさん笑いと元気を頂きました」と感謝した。

渡辺正行（70）、立花理佐（54）、大江裕（36）の姿も見られ、からくりメンバーが玉緒さんとの最後の時間を過ごした。