記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第6回は、今夏にブレークする可能性を秘める無名の高校生投手を探しに向かった。小野工（兵庫）の西海颯汰投手（同）は、今春地方大会で早期敗退と目立った実績はない。それにもかかわらず、NPBスカウトがひそかに関心を寄せる理由を調査する。

まとまったフォームから最速140キロを投じる本格派右腕――。これだけの情報なら、“ちょっといい投手”どまりだろう。だが、小野工・西海には「ただし」が付く。まだ球歴6年目かつ投手専念1年未満という要素を加味すれば、驚異的なパフォーマンスだ。

異色の経歴の持ち主だ。小学2年時、手にしていたのは、なんとゴルフクラブだった。「（将来は）ゴルフ一本で行きたいと思っていました」。プロを目指して3年間、レッスンを受けた。だがゴルフ少年はいつしか野球の面白さに惹かれていった。そして鞍替えを決断。ただ5、6年時はチームに属することなく草野球に興じた。本格的に野球を始めたのは中学からだった。

生来の運動センスがあったのだろう。野球を本格的に始めて2年目の中学2年からは外野手のレギュラーとなり、3年時には加古川市選抜にも選ばれた。卒業時には私学からも誘われたが、「一回、見に来た時に徳岡（佑介）先生への信頼感やチームの雰囲気がとても良かったので、これから強くなるかなと思い選びました。私学も公立も見て、ここがいいなと思って」小野工への進学を決めた。

高校入学後には徳岡監督から「捕手をやってみないか」と勧められ、挑戦。捕手兼2番手投手として1年秋から2年夏まで正捕手を担った経験が結果的に投手に生きた。「球種とか配球とかを覚えることも含めて今も生きていると思います」。加えて、捕手のスローイングを練習したことで、元来は力任せで大きかった右腕のテークバックが、コンパクトかつスムーズになる効果もあった。満を持して2年秋から投手に専念するようになった。

エースとして臨んだ現チーム初の公式戦では、播但地区Bブロック代表決定戦で強豪・社に大敗を喫したものの、その後の敗者復活戦を勝ち上がり、県大会へ駒を進めた。2回戦で明石清水に3―4と惜敗したが、これで完全にオフシーズンに入ったわけではなかった。

同12月、西海の元に思わぬ朗報が届いた。兵庫県選抜の台湾遠征メンバーに選ばれたのだ。「もう信じられないという驚きが凄かったです」。報徳学園、神戸国際大付、東洋大姫路…並み居る強豪私学から集った選手らとともに、国際舞台へ。千載一遇の機会に精鋭たちと親交を深め、その練習法や姿勢に触れることができたのは、貴重な経験となった。「周りに声をかける発言力や、考えて発言する言葉選びとか、ちゃんと考えているなと思って話を聞きました。意識が全然違う」。心身両面で一回り成長する、きっかけを手にした。

もともと、素材は抜群だった。遠投100メートル。「地肩が強くて最初は本当に肩で投げるフォームだった」という高校入学時から、直球は最速128キロをマークしていた。投手に専念する前の2年春時点で計測した投球回転数は約2200回転。回転効率も92〜93％前後をマークし「いい方だと言われました」。足りないのは、場数だけだった。

投球だけでなく「バッティングもけっこう自信あります」と話すように、打っても1年秋から中軸を担い、高校通算6本塁打（6月4日時点）を数える。試合では、基本的に投手兼DHの「大谷ルール」で出場しており、投打の大黒柱として存在感を発揮する。

昨年11月から投球フォームの土台づくりに着手し、ようやく基礎ができてきた段階の現状で、最速140キロに到達。平均球速も「136〜137キロ」に伸ばした。今年に入ってからはNPB3球団の視察も受けた。3月には昨秋、今春ともに鳥取大会3位の鳥取商相手に6回無失点と好投し、自信も深めた。1メートル76、76キロの体に秘める可能性は、無限大と言える。「（将来的には）プロを目指して、やっていきたいと思います」。計り知れない伸びしろを持つ“ダイヤの原石”だ。（惟任 貴信）

【バロメーター】

球速＝3

制球力＝3

スタミナ＝3・5

伸びしろ＝5

◇西海 颯汰（さいかい・そうた）2008年（平20）8月24日、兵庫県加古川市出身。神吉中1年から軟式野球部で野球を始め、外野手兼投手。3年時に加古川市選抜。小野工（兵庫）では捕手兼投手として1年夏から背番号18でベンチ入りし、同秋から2年夏までは正捕手兼2番手投手。同秋から投手に専念し、エース。同年12月に兵庫県選抜で台湾遠征に参加。50メートル走6秒6、遠投100メートル。最速140キロ。1メートル76、76キロ。右投げ左打ち。

動画編はYouTube「スポニチドラフトチャンネル」にて公開。