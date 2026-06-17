サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は日本代表が初戦のオランダ戦で2-2の激闘で引き分けるなど連日盛り上がっている。そんな中、今日17日から始まるビッグニュースにファンは歓喜。「これは檄アツ！」との声が上がり、大きな注目を集めている。

それはマクドナルドの期間限定セットだ。

日本マクドナルドは大会前、17日から「FIFAワールドカップ26セット」が期間限定で登場することを発表。デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ・ガウーショ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、ラミン・ヤマル、そしてマクドナルドの認定レジェンドであるグリマスをモチーフにした6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップ「ワールドレジェンドカップ」のうち1つが付属するセットという。

午前10時30分から。ワールドレジェンドカップは数に限りがあり、デザインを選ぶことはできない。その他、詳細は日本マクドナルド公式サイトで確認できる。

発表当初から前日16日にかけて話題沸騰。期間中、定期的にPRしていた同社のX上には「明日買いに行くぞー！」「ほしいぃぃぃ！」「これ買いに行くで」「これは激アツ！」「はっ!?」「ベッカム様カモン！」「アンリ欲しいな」「ロナウジーニョ引くまで買い続けます」「このDavidのがどうしてもほしい!!」「ヤバっ!! ヤマル欲しい」などの声が寄せられており、多くのファンが詰めかけることになりそうだ。



（THE ANSWER編集部）