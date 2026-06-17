インスタグラム更新

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）のオランダ戦で2-2ドロー発進。元代表GKが17日に自身のインスタグラムを更新し、大会直前に離脱した“主将”への敬意を示した。

森保ジャパンは、W杯準優勝3度の強豪オランダに2度リードを許す苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで同点に追いつき、貴重な勝ち点1を得た。

初戦直前、主将だった遠藤航が負傷の回復が間に合わずに無念の離脱。オランダ戦後に遠藤のユニホームが掲げられるなど、一丸となってW杯に臨んでいる。

遠藤への思いを抱いているのは、現代表戦士だけではない。17日にインスタグラムを更新したのは、元代表GKの川島永嗣。「ここまで引っ張ってきたキャプテンに敬意を込めて」とし、遠藤のユニホームを着ている写真を公開すると、遠藤本人も涙目とハートの絵文字で反応した。

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦。遠藤の思いも背負って、今大会初勝利へ突き進む。



（THE ANSWER編集部）